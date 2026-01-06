我是廣告 請繼續往下閱讀

光學鏡頭廠大立光即將在本週四（8日）公布去年第四季財報，外界預期，毛利率有望重回五成之上，伴隨業外匯兌收益助陣，單季有機會賺逾五個股本。回顧大立光去年第三季毛利率47.2%，季減6.43個百分點，不如預期，並下探八季來低點，主要是因為iPhone 17潛望式鏡頭良率較差、匯率因素及外購零件比重增加。針對毛利率表現，大立光董事長林恩平日前表示，價格都已談定，看客戶拉貨的比率，高階多一些，就好一點，還有匯率等變數。大立光也在今日公告去年12月營收56.17億元，月增6%、較前年同期持平；第四季營收172.19億元，季減3%、年減5%；全年累計營收611.48億元，年增3%。大立光指出，今年1月客戶拉貨動能將較去年12月下滑。觀察去年12月產品營收占比，1,000萬畫素以上產品占比最高，達60%至70%，2,000萬畫素以上產品占比20%至30%，其他產品占比0%-10%，而800萬畫素產品占比也為0%-10%。研調與法人認為，未來5年，全球智慧型手機出貨有AI手機等動能，每年都將維持3%年增趨勢。不過，近期記憶體缺貨恐讓消費型電子產品陷入漲價潮，是否會影響今年智慧型手機動能與光學鏡頭需求，值得關注。大立光將在本週四（8日）舉辦法說會，由董事長林恩平主持，屆時將釋出第一季展望，法人也關注鏡頭產業升級趨勢與大客戶摺疊機展望等議題。林恩平先前提到，若高階產品拉貨多，2025年第四季毛利率會相對好轉，另外還要觀察良率是否回升和後續匯率。外界也預期，受惠上季底新台幣對美元匯率走貶、加上良率提升，去年第4季毛利率有望重回五成之上，伴隨業外匯兌收益助陣，單季有機會賺逾五個股本，惟大立光不評論法人預估的財務數字。針對後市，法人預期，儘管iPhone 17系列拉貨高峰已過，但2026年第1季蘋果仍將備貨新一代平價機種，未來蘋果平價機款移至第1季變為常態性機種。整體而言，大立光成長動能仍聚焦薄型、折疊可變光圈及機器人模組應用等鏡頭升級趨勢。