越捷航空今（6）日公布，正式重啟旗下SkyBoss艙等，以「Wings for Leaders（領航者之翼）」為核心精神，提供從地面到空中的全方位尊榮服務體驗。類似於傳統航空商務艙的SkyBoss 艙等，適用於台北、台中、高雄直飛越南主要航點，包括河內、胡志明市與富國島，單程最低含稅價只要6300元。另外，全台唯一也是星宇航空首架 A350-1000
廣體客機，將於今日上午飛抵台灣。
越捷航空表示，SkyBoss艙等專為重視質感與效率的旅客量身打造，從報到、登機到機上提供具個人化的服務。旅客自抵達機場起，「Wings for Leaders（領航者之翼）」的服務體驗即展開。旅客可使用專屬報到櫃檯，並享有優先安檢與登機服務，同時於出發機場營運時段內使用貴賓室。
機上體驗同樣全面升級，提供無限量供應的熱食與現點現做餐點，菜色涵蓋越南經典風味，包括越南河粉、越式法國麵包、越南煉乳咖啡、抹茶拿鐵等。
越捷航空也補充提到，除服務體驗外，亦持續強化其高密度航網優勢，於多條重要經貿與觀光航線維持高班次密度營運，讓旅客能更靈活掌握時間，提升商務與休閒行程規劃的效率。
🟡越捷航空「SkyBoss艙等」適用航線：
▪️台北 ⇄ 河內／胡志明市／富國島
▪️台中 ⇄ 河內／胡志明市
▪️高雄 ⇄ 河內／胡志明市
🟡 越捷航空「SkyBoss艙等」參考全包票價：
單程6300元起（含稅金與附加費）
🟡越捷航空「SkyBoss艙等」服務禮遇一覽：
▪️手提行李額度最高 10 公斤
▪️托運行李額度最高 30 公斤，另含 1 組高爾夫球具
▪️出發機場貴賓室使用權（依各機場實際營運時間）
▪️優先報到、安檢（視機場設施與作業條件）及登機
▪️座位優先選擇
▪️機上無限量熱食與新鮮餐點
▪️專屬客服專線：+84-1900-6896
全台首架A350！星宇航空張國煒董事長親駕抵台 共計有350個座位
全台第一架也是星宇航空首架 A350-1000
廣體客機於法國土魯斯時間5日下午14:10正式起飛前往台灣， 機身編號為B-58551。為迎接此架全新旗艦機型， 星宇航空董事長張國煒率領團隊，親赴法國土魯斯 Airbus 總部參與交機。新機由張國煒董事長親自駕駛返台， 並預計今（6）日台灣時間 6日上午抵達桃園國際機場。
星宇航空表示，此次引進的 A350-1000機型共設置四艙等配置，
包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、 270席經濟艙，共 350 個座位，直飛航程可達1萬5600 公里， 預計將成為星宇航空開拓北美及歐洲航網的重要助力。
資訊來源：越捷航空、星宇航空
我是廣告 請繼續往下閱讀
機上體驗同樣全面升級，提供無限量供應的熱食與現點現做餐點，菜色涵蓋越南經典風味，包括越南河粉、越式法國麵包、越南煉乳咖啡、抹茶拿鐵等。
🟡越捷航空「SkyBoss艙等」適用航線：
▪️台北 ⇄ 河內／胡志明市／富國島
▪️台中 ⇄ 河內／胡志明市
▪️高雄 ⇄ 河內／胡志明市
🟡 越捷航空「SkyBoss艙等」參考全包票價：
單程6300元起（含稅金與附加費）
🟡越捷航空「SkyBoss艙等」服務禮遇一覽：
▪️手提行李額度最高 10 公斤
▪️托運行李額度最高 30 公斤，另含 1 組高爾夫球具
▪️出發機場貴賓室使用權（依各機場實際營運時間）
▪️優先報到、安檢（視機場設施與作業條件）及登機
▪️座位優先選擇
▪️機上無限量熱食與新鮮餐點
▪️專屬客服專線：+84-1900-6896
全台首架A350！星宇航空張國煒董事長親駕抵台 共計有350個座位
全台第一架也是星宇航空首架 A350-1000
星宇航空表示，此次引進的 A350-1000機型共設置四艙等配置，