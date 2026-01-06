輝達NVIDIA執行長黃仁勳在美國消費性電子展CES 2026喊出「實體AI的時代」，發表了全新自駕車AI模型「Alpamayo」，具備思考判斷能力，能應付馬路上的突發狀況，像是路邊有人要開車門，會自動減速；小孩突然跑出來，也能先繞過去，預計美國今年第一季會由賓士CLA車款將搶先搭載。
NVIDIA 發布全新 Alpamayo 系列，為自動駕駛車（AV）開發帶來「推理式人工智慧」能力，為業界首個結合視覺、語言與行動（VLA）思維鏈模型的開源方案，能讓車輛像人類一樣「觀察、思考、決策」，以應對自駕技術長期面臨的「長尾場景」挑戰。
Alpamayo具備感知、推理、行動能力
自駕車的「長尾場景」是指自駕車多數為順暢的場景，但只有少數突發狀況，像是有人開門、小孩突然衝出來，被稱之為長尾問題。新自駕車模型Alpamayo用「VLA模型」，會出現「紅燈壞了→前面車可能亂闖→我換道躲開」的思考方式，就如同人類「感知、推理、行動」的能力。
Alpamayo為大規模的教學模型
Alpamayo模型不是直接在車輛中運行，而是作為大規模的教學模型，開發人員可以對其進行微調，並將其提煉成其完整自動駕駛車的骨幹，是一個完整的、開放式基於推理的自主生態系統，將開放模型、模擬框架和數據，整合到一個統一的開放生態系統中，任何汽車開發人員或研究團隊都可以在此基礎上進行構建
Alpamayo三大核心組件包括：
1.Alpamayo 1 模型：具100億參數的推理型 VLA 模型，能輸出決策邏輯並支援開源微調。
2.AlpaSim模擬框架：開源高保真自駕模擬系統，支援感測器模擬與閉環測試。
3.Physical AI 開放資料集：涵蓋1700小時駕駛資料與罕見場景，用於訓練推理式模型。
資料來源：輝達NVIDIA、CES 2026
