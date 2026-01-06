我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今天上午的日本地震，規模達6.2，震央位於島根縣東部、深度約10公里，最大震度5強。（圖／美國地質調查局）

日本地震由斷層引起 形態類似嘉南地震

日本島根縣東部今天上午10時18分（台北時間9時18分）發生規模6.2的地震，鳥取縣西部、島根縣東部最大震度5強。地震專家郭鎧紋表示，雖然本起地震無海嘯威脅、與南海海槽無關，日本氣象廳指出，今天上午的日本地震，規模達6.2，震央位於島根縣東部、深度約10公里，郭鎧紋指出，日本島根縣下方是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，與南海海槽無關，郭鎧紋提及，；若以日本本地來說，去年1月1日在「能登半島」的規模7.6地震，餘震也是持續很長一段時間。郭鎧紋提醒，若考量到今天日本地震的震央位置，，由於斷層錯動發生在陸地下方，而非海上，因此前往旅遊、出差等都要特別小心。