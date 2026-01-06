日本島根縣東部今天上午10時18分（台北時間9時18分）發生規模6.2的地震，鳥取縣西部、島根縣東部最大震度5強。地震專家郭鎧紋表示，雖然本起地震無海嘯威脅、與南海海槽無關，但形態類似台灣嘉南地震，「深度淺、會有不少餘震、且持續很久」，近期若有要前往日本「鳥取、島根、岡山、廣島、山口」要特別留意。
日本氣象廳指出，今天上午的日本地震，規模達6.2，震央位於島根縣東部、深度約10公里，最大震度5強，搖晃非常明顯，就連大阪、京都、福岡都有感搖晃，日本的「中國地區」，普遍有4級以上震度。
日本地震由斷層引起 形態類似嘉南地震
郭鎧紋指出，日本島根縣下方是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，與南海海槽無關，不過這起地震因為深度較淺，因此並非「隱沒帶地震」，而是由「地底斷層」引起，型態就像台灣嘉義、台南的地震。
郭鎧紋提及，嘉義大埔去年1月21日發生規模6.4地震，餘震直到12月都還有出現，日本島根縣這起地震預期也會是這樣的型態；若以日本本地來說，去年1月1日在「能登半島」的規模7.6地震，餘震也是持續很長一段時間。
郭鎧紋提醒，若考量到今天日本地震的震央位置，最容易出現餘震的地區就是「中國地區」的鳥取、島根、岡山、廣島、山口5個縣市，由於斷層錯動發生在陸地下方，而非海上，因此前往旅遊、出差等都要特別小心。
我是廣告 請繼續往下閱讀
郭鎧紋指出，日本島根縣下方是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，與南海海槽無關，不過這起地震因為深度較淺，因此並非「隱沒帶地震」，而是由「地底斷層」引起，型態就像台灣嘉義、台南的地震。
郭鎧紋提及，嘉義大埔去年1月21日發生規模6.4地震，餘震直到12月都還有出現，日本島根縣這起地震預期也會是這樣的型態；若以日本本地來說，去年1月1日在「能登半島」的規模7.6地震，餘震也是持續很長一段時間。
郭鎧紋提醒，若考量到今天日本地震的震央位置，最容易出現餘震的地區就是「中國地區」的鳥取、島根、岡山、廣島、山口5個縣市，由於斷層錯動發生在陸地下方，而非海上，因此前往旅遊、出差等都要特別小心。