農曆年就是下個月，許多人引頸期盼的年終獎金就快到帳了！年終獎金怎麼花才能發揮最大價值呢？群益投信表示，可以把大筆獎金分成3等份，分別是償還債務或儲蓄準備金、犒賞自己或家人，以及加碼投資。阿宅地產顧問蕭大立也推薦，如果想挪出部分資金作為投資，建議還是可以從0050（元大台灣50） 或 006208（富邦台50）等市值型ETF開始下手。
運用「3分法」 年終獎金再增值
群益投信指出，年終獎金可以說是上班族少數能領到的大筆完整資金，如果做好適當的資產配置，能讓年終獎金發揮最大效用！群益投信表示，拿到獎金後，可以把獎金分成3等分，再規劃各自的用途。
1、償還債務、固定支出準備金
把負債還清是年終獎金的首要任務，因為負債經常有利息，時間久了利息會讓你的資產變少，在償還負債時，利率高的負債可優先償還，降低本金，像是信用卡債和車貸的利息高，所以這兩項貸款可以先還清，相對之下房貸的利息較低，所以可以當成第二順位償還對象。
提早為大筆固定支出做準備也很重要，固定支出包括每年都要繳的稅款，每個月的保險費、孝親費用，還有過年要發的紅包等，建議可以預留一部分年終獎金，用來支付這些固定支出。
2、適時犒賞自己
辛苦工作一年，領到年終獎金當然會想要好好犒賞自己，扣除掉需要償還的債務以及固定支出後，可以拿出一部分的錢買自己想要的東西，或是出國旅遊，讓自己維持工作動力。
3、加碼投資
拿到年終獎金也能規劃一部分用來投資，只要長期把獎金投入，就能發揮複利效果，累積自己的被動收入。
台積電太貴買不起？專家推薦這兩檔ETF
擁有20年房地產與金融業經驗的阿宅地產顧問蕭大立表示，年終獎金除了犒賞自己跟家人之外，如果想挪出部分資金作為投資，建議還是可以從0050（元大台灣50） 或 006208（富邦台50）等市值型 ETF開始下手。
蕭大立指出，雖然現在股市3萬點感覺很高，但這類 ETF 因為追蹤的是整體大盤指數，代表的是台灣經濟實力。只要台灣經濟繼續成長，這類ETF的價值仍然會持續上漲。 其次，此類市值型 ETF的持股成分是包含一籃子的好公司，即使其中一兩家表現不佳，其他公司的成長，也能維持整體獲利，能有效降低個人選股錯誤帶來的風險。
蕭大立說，最重要的是，這兩檔市值型ETF的「含積（台積電）量」高，「大家都開玩笑，現在台灣股市是台積電一個人的武林」，而這兩檔 ETF 最核心的成分股就是台積電，目前的占比將近60%。 如果覺得直接買一張台積電將近170萬元，價格太貴、壓力太大，就可選擇購買這兩檔市值型ETF，等於是不用花那麼多的錢，就能參與台積電的成長。
資料來源：群益投信、阿宅地產顧問蕭大立
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
擁有20年房地產與金融業經驗的阿宅地產顧問蕭大立表示，年終獎金除了犒賞自己跟家人之外，如果想挪出部分資金作為投資，建議還是可以從0050（元大台灣50） 或 006208（富邦台50）等市值型 ETF開始下手。
蕭大立指出，雖然現在股市3萬點感覺很高，但這類 ETF 因為追蹤的是整體大盤指數，代表的是台灣經濟實力。只要台灣經濟繼續成長，這類ETF的價值仍然會持續上漲。 其次，此類市值型 ETF的持股成分是包含一籃子的好公司，即使其中一兩家表現不佳，其他公司的成長，也能維持整體獲利，能有效降低個人選股錯誤帶來的風險。
