IC設計大廠聯發科今（6）日迎來除息，每股配發現金股利29元，總計發放約465.13億元股息，預計1月30日發放。早盤以1505元開出，填息幅度逾3成，隨後股價陷入平盤以下震盪，失守1500元關卡。聯發科除息29元，參考價1496元，今日以1505元開出，緩步邁向填息之路，隨後股價回落至平盤附近震盪。回顧聯發科過去填息表現，在2009年7月17日與2020年7月6日上演過秒填息，當時分別配發現金股利14元及10.5元，前一次則是在2025年7月，除息25元。市場預期，聯發科如果去年第四季業績順利達標，去年營收表現將超過5800億元，繼2022年後再創歷史新高。聯發科累計去年前11月合併營收5447億元，年增11.4%，已超過2024年全年業績。聯發科先前提到，去年第4季營收以美元兌新台幣匯率1比30.6來估算，將介於1421億元至1501億元之間，與前一季持平至成長6%、年增3%至9%之間。外界依聯發科上述展望與已公布的去年10、11月業績計算，該公司去年12月業績大約達431.78億元以上，單季營收即可達到區間低標。目前手機晶片業務仍占聯發科過半業績，公司認為，去年旗艦智慧型手機晶片營收表現將優於預期，有信心去年旗艦型智慧型手機營收可突破30億美元，年增超過40%。至於智慧裝置平台業務方面，聯發科評估，其去年第4季車用晶片營收年增幅超過一倍，且預期此成長動能會延續至今年。此外，該公司智慧座艙旗艦平台C-X1規畫將在今年底量產，估計可為未來成長再添動能。另外，ASIC業務方面，聯發科指出，客製化晶片可為雲端服務供應商（CSP）的特定工作負載進行優化，該公司第一個AI加速器ASIC專案執行順利，並持續以今年雲端ASIC營收達10億美元為目標，至2027年則可望達數十億美元。