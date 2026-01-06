我是廣告 請繼續往下閱讀

新的一年才剛開工，民眾黨前主席柯文哲即現身立法院，主動拜會朝野黨團，並親赴民進黨立法院黨團總召柯建銘的個人辦公室短暫會面。外界關注，這場被稱為「雙柯會」的互動，是否為陷入政治僵局的朝野關係投下變數。對此，前總統陳水扁辦公室主任陳淞山分析，這並非單純的禮貌性拜會，而是一場「弦外有音」的政治溝通，更可能成為「綠白和」是否啟動的關鍵試水溫。陳淞山指出，柯文哲此行名義上是為民眾黨立委陳昭姿所提的人工生殖法修正案而來，並直言「立法院的法案要過，一定要老柯同意」，希望柯建銘協助推動；柯建銘則回應，行政院已有人工生殖法版本，但當前更迫切的是總預算問題，希望民眾黨能協助處理；柯文哲當場回應「好，這個要處理了」，並在談及總預算爭議時強調，柯建銘是關鍵當事人，「什麼事情都可以搞定」，老柯也回以「有你這句話，我有信心」。陳淞山認為，無論是人工生殖法中具高度爭議的「代理孕母」議題，或是卡關已久的中央政府總預算案，都可能成為民進黨與民眾黨之間「草船借箭」的政治橋樑，陳淞山進一步分析，政壇早已心知肚明，「藍白合」實質上正在運作中，雙方的共同政治對手正是賴清德總統與民進黨，，原因在於民進黨內深綠支持者與側翼力量，長期對柯文哲的政治風格高度反感，難以接受與民眾黨合作，甚至視之為「與敵人共枕」、「與狼共舞」。陳淞山續指，正因如此，台灣近兩年陷入朝小野大的政治困境，藍白聯手主導立法院，接連通過國會擴權、憲訴法、公投法、財劃法、停砍公教年金等爭議法案，並多次阻擋中央政府總預算、國防特別預算及大法官、NCC、公視董監事等人事審查，導致政府施政嚴重卡關，國家發展陷入失序與空轉。陳淞山警告，隨著立法院通過民眾黨團提案，啟動彈劾賴清德總統程序，未來恐將出現長達5個月的朝野惡鬥，政治氛圍勢必更加對立，加上中共近期對台軍演與政治認知戰不斷升溫，台灣已同時面臨內憂外患的迫切危機，難道國家領導人賴清德總統，還願意繼續看到這樣的內部民粹圖騰對撞政治危機，還要惡化下去嗎？陳淞山直言，政治本質來自人性，同時也是妥協的產物，他呼籲，賴清德總統與三大政黨是否仍有各退一步的空間，值得深思，包括中選會主委、大法官、NCC委員等人事提名，是否能更尊重在野黨建議，展現政治善意，都是觀察朝野合作的重要指標。至於代理孕母相關的人工生殖法修法，陳淞山認為，爭議點不在贊成或反對，而在於制度管理與配套設計，行政院版本長期被批為「閹割版」，更凸顯行政怠惰問題。他質疑，賴清德過去曾承諾檢討開放代理孕母，如今是否仍有政治協調空間，藉此為「綠白和」創造解套契機，換取總預算與重大施政順利推動。最後，陳淞山強調，政治往往是由小見大、見微知著，若能轉念思考、搭橋鋪路，或許就能跨越僵局。他認為，無論是賴清德或柯文哲，都有各自難以突破的性格門檻，但只要有人願意協助點破盲點，政治並非沒有海闊天空的可能。