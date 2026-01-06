我是廣告 請繼續往下閱讀

前五角大廈官員爆料：我們沒擬定烏克蘭計畫

美國出兵標準只有一個：國家利益

「今日烏克蘭，明日台灣」的說法在國內甚囂塵上，不少「疑美論」者認為美國只會打代理人戰爭，不會親自派兵協防台灣。對此，前美國國防部官員、軍事專家胡振東（Tony Hu）在接受《NOWNEWS今日新聞》專訪中以五角大廈任職的親身經歷，拋出重磅反擊。他透露一個鮮為人知的戰略內幕，在美軍的作戰藍圖裡，台灣與烏克蘭的地位根本是天壤之別。胡振東不諱言地表示，他在五角大廈（The Pentagon）工作時，美軍針對全球重要戰略熱點都擬有詳細的「作戰計畫」（War Plan）。「這應該不算機密了，但我可以直接說，當時我們並沒有『烏克蘭作戰計畫』。如果有的話，美國早就採取行動了。」這番話直接證實了美軍對台海局勢早有具體的介入準備，他指出，很多人錯誤類比，認為美國沒出兵烏克蘭就不會幫台灣，這是完全不懂美國的戰略邏輯。「美國會不會親自下場，看的是有沒有觸及核心國家利益。」胡振東強調，烏克蘭若被俄羅斯併吞，雖重創歐洲能源與糧食供應，但對美國本土安全影響有限；反觀台灣，直接關係到美國在印太地區的生存與霸權，「我無法想像任何情況下，美國會坐視中共欺負民主台灣。」他更舉阿富汗、伊拉克為例，反駁「美國只打代理人戰爭」的謬論，強調只要利益攸關，美軍從來都是親自上陣。胡振東呼籲台灣人應有戰略定力，不要被錯誤的失敗主義言論誤導。