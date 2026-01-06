我是廣告 請繼續往下閱讀

▲米基洛克（右）和金貝辛格（左）在《愛你九周半》的激情演出引起話題，兩人都曾是當紅性感明星。（圖／摘自IMDb）

▲米基洛克（左）與尊龍（右）主演的《龍年》曾引爆「辱華」爭議，被北美的華僑抗議。（圖／摘自IMDb）

▲米基洛克近年來仍大都只能演出小規模製作的影片，雖然粉絲幫他募到欠房東的租金，他卻已經搬離住處。（圖／摘自IMDb）

漫威《鋼鐵人2》扮演大反派的米基洛克，因積欠近5.9萬美元（約合新台幣186萬元）房租，被要求搬離比佛利山的住處。粉絲們在募款網站GoFundMe設立專頁、想為他籌到10萬美元，目前各方捐助的金額總數已超過8萬美元，卻還是稍晚了些，《洛杉磯時報》稱他已在美國時間4日搬離住處。他曾因《愛你九周半》等片成為性感男神，由於受傷毀容迅速過氣，更曾因主演《龍年》深陷辱華風暴。73歲的米基洛克曾在1980年代大紅大紫，《愛你九周半》中與金貝辛格的性感激情戲引爆話題，後來在《天使心》、《野蘭花》都有大膽演出，是當時好萊塢男神之一。不過他之後醉心拳擊，臉部屢遭重擊，就算4度整形，也已經無法恢復過去的帥氣，演藝行情一路下滑。在他最風光的時候，曾主演《越戰獵鹿人》名導麥可西米諾掌舵的動作片《龍年》，和扮演唐人街黑幫大老的尊龍火拚，當年引爆「辱華」爭議，一堆在美華僑抗議該片把華人演成黑幫暴徒，怒喊抵制，最後票房不如預期，也曾在台灣遭到禁演。在演藝界走下坡多時後，米基洛克一度因《力挽狂瀾》的動人演技，奪得金球獎影帝，可惜在奧斯卡還是不敵《自由大道》西恩潘，卻讓他能夠在《鋼鐵人2》扮演片中的大反派，可惜片子的口碑不及上一集，米基洛克也沒能把握翻身的機會，又只能在一些小規模影片中亮相。他的個性直、脾氣大，情緒容易不穩，去年初他在實境節目《名人老大哥》對同住一房的喬喬席娃有歧視言論，被製作單位逼退，現在又因為欠房租被迫搬家，就算有粉絲募款捐助，也為時已晚，沒辦法幫他保住房子，他的人生還是未能擺脫不順遂。