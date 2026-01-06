我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌昨（5日）宣布將辭不分區立委，並點名民進黨立委選市長應先辭立委。不過，網紅「四叉貓」劉宇質疑2022年時任民眾黨立委高虹安、賴香伶也帶職參選，質疑黃國昌雙標。對此，黃國昌今(6）日表示，2022年民眾黨有民眾黨的政策，現在是2025年，並反嗆四叉貓公布他住家違反個資的行為，跟中國公布立委沈伯洋一樣，民進黨的側翼做這種事，民進黨的雙標沒有下限。民眾黨中央黨部今日舉行「賴政府惡意賴帳-台灣民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會，宣布將為退休警消啟動團體訴訟，和警消人員共同站出來討公道。會後媒體詢問黃國昌點名民進黨立委選市長應先辭立委，不過沒提到有意轉換跑道的國民黨立委，引發綠營質疑，黃國昌怒批民進黨說，「自己的問題自己面對，一天到晚拿別人當擋箭牌，超級可笑」，他在2018年就主張帶職參選應有法律規範，並介紹了美國法理中關於「帶職參選」的法律效果。黃國昌說，「民進黨要去找國民黨的人當擋箭牌墊背，Go ahead」，但是他質疑立委為了黨內初選而不來國會工作，卻躲在選區拚初選，你對得起選民、對得起這份薪水嗎？「憑什麼領立委薪水，卻躲在選區拚初選？」回答這個問題就好。針對四叉貓質疑民眾黨2022年高虹安與賴香伶也帶職參選，黃國昌回應說，「對我來講根本沒這問題」，當初2022年民眾黨有民眾黨的政策，而現在是 2025年。黃國昌話鋒一轉批評四叉貓，最近民進黨不是強烈撻伐公佈政治人物住家，民進黨側翼不是在幹這種事嗎？「公佈我家照片、肉搜我的小孩、偷拍我老婆，誰雙標啊？」民進黨的雙標、無恥到沒有下限，他也奉勸「綠色媒體」應該拿鏡子好好照照自己。