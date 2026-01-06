我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市昨（5）日深夜驚傳停電事故，三民區一帶因變電設備故障並導致電纜燒損，使得建國三路、三民街及中庸街一帶共1100戶停電，部分住戶深夜用電瞬間中斷，引發民眾不滿。台電接獲通報後，立即派員趕赴現場查修，經緊急搶修與轉供作業，約20分鐘內先行恢復大部分用電，目前仍有部分住戶持續停電，預計今（6）日中午前可全數復電。台電高雄區處接獲通報後，立即派遣搶修人員趕赴現場查修，並於第一時間判斷故障位置，隨即採取隔離故障區間及轉供電力等應變措施，在確保供電安全的前提下，於20分鐘內完成865戶復電，約占受影響戶數近八成。台電說明，初步查明事故原因為變壓器內部故障，並伴隨地下電纜燒損，須進行設備吊換及重新佈放電纜，無法以轉供方式立即全面復電，因此仍有235戶持續停電。為加速復電進度，台電已加派人力持續進行搶修作業，並漏夜施工處理受損設備，預計於今（6）日中午前完成變壓器更換與線路復原，屆時可恢復全數供電。台電高雄區處表示，針對此次設備故障，後續將進一步檢討變壓器及線路狀況，並加強巡檢與維護作業，以降低類似停電事故發生機率，確保供電穩定。