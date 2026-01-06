我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站、中山南西商圈，2025年12月19日發生張文隨機殺人事件釀4死11傷，社會氣氛緊張之際，12月30日下午，竟有一名陳姓男子在北車亂按警鈴並大喊「列車出軌」，等假訊息刻意製造恐慌，甚至作勢攻勢北捷人員及旅客，還咆哮「我會傷人，請大家不要靠近我，我現在要去中山站」，遭遭警方逮捕移送法辦，經北檢調查後發現，陳男已有多次妨害秩序前科，卻無法克制自己的行為，造成民眾恐慌，6日依恐嚇公眾等罪嫌將陳男起訴，建請法院從重量刑。起訴書指出，陳姓男子明知在2025年12月19日晚間，台北車站與南西商圈，才剛發生煙霧彈襲擊與無差別持刀傷人事件，造成多人傷亡並引發社會高度恐慌。然而，陳男卻意圖恐嚇大眾、擾亂社會安寧，於同年12月30日下午，先在台北車站地下3樓的旅客求助鈴處刻意觸發警鈴，隨後前往台鐵與北捷的連通道，手持文件大聲散布「鳳鳴至桃園間列車出軌、雙向交通中斷」等虛假訊息，製造恐怖情境。隨後，陳男更作勢攻擊台北捷運的吳姓副站長及在場旅客，接著強行衝入台鐵台北車站的售票閘門，擅自按下排煙系統的緊急按鈕。過程中，他持續對著路過民眾大聲咆哮「我會傷人，請大家不要靠近我，我現在要去中山站」，此言論不僅恐嚇在場的乘客與站務人員，更讓大眾因擔心遭受侵害而陷入恐懼，嚴重危害公共安全。檢方表示，陳男過去已有多項妨害秩序的前科，又因台北捷運與中山商圈近期才剛發生過令人震驚的無差別攻擊事件，陳男卻仍無法克制自我行為，犯下此案，導致當時在場民眾心生恐懼，因此建請法院對陳男從重量刑，以達到警示作用並嚴懲不法。北檢強調，對於任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全之行為，將依法嚴查速辦，守護民眾安全與維護社會秩序。