我是廣告 請繼續往下閱讀

▲行車記錄器畫面曝光後引發眾怒，北投分局已接獲民眾檢舉。（圖／翻攝自Threads@haodai_0723）

台北市北投區北投國小前昨（5日）中午發生一起驚險意外，一輛黑色休旅車行經中央北路一段時無故號誌闖紅燈，險些撞上正在過馬路的學童。畫面曝光後，點燃大批網友的怒火。對此，轄區北投分局表示，已接獲民眾檢舉交通違規，並依違規事實已完成舉發。一名網友日前在社群網站threads上曝光事發時的行車記錄器畫面，嚇喊：「國小小門口還不看紅綠燈直直衝，差點撞到小朋友欸（已檢舉）。」從畫面中可見，一群正從校門口準備過馬路的學童，看到號誌綠燈走在斑馬線上，下一秒黑色休旅車便闖紅燈，差一點就撞到學童，緊急向左閃避後逕自往前開走。北投分局表示，汽車在道路上闖紅燈，違反道路交通管理處罰條例第53條規定，可處1800以上5400元以下罰鍰。另汽車未禮讓行人，違反道路交通管理處罰條例第44條2項規定，可處1200元以上6000元以下罰鍰，且如交通違規致人受傷，觸犯刑法第284條過失傷害罪，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金。切勿以身試法。