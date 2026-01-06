我是廣告 請繼續往下閱讀

▲King & Prince及TRASH將登上《2026超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／台視提供）

▲蘇慧倫及李千娜將登上《2026超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／台視提供）

▲動力火車及someshiit 山姆將登上《2026超級巨星紅白藝能大賞》。（圖／台視提供）

《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於本月31日在台北小巨蛋登場，最受觀眾期待的首波卡司名單正式曝光，集結日本人氣男團King & Prince、「小旋風」林志穎、蘇慧倫、動力火車、TRASH、告五人、someshiit 山姆、JUD 陳泳希、黃偉晉、Feng Ze 邱鋒澤、李佳薇、李佳歡、李千娜、顧穎、Karencici、白安、蔡旻佑等華麗卡司，陪伴觀眾度過熱鬧除夕夜。King & Prince將來台登上《超級巨星紅白藝能大賞》，2人首度以團體之姿在海外演出，永瀬廉直言非常開心，並期待登台後能感受到與日本節目不同的氛圍，高橋海人則興奮表示：「非常開心也非常期待！希望我們的音樂能傳達給還不認識我們的朋友。」除了舞台演出外，King & Prince對美食同樣充滿了憧憬，紛紛表示想去逛夜市，曾於4月來台舉辦見面會的永瀬廉也特別推薦小籠包，笑說：「這次想和海人一起吃！」，談及對新一年的期盼，高橋海人期望以這次舞台為起點，進一步拓展自己的表現！「小旋風」林志穎睽違16年驚喜重返《超級巨星紅白藝能大賞》，坦言對這個舞台既熟悉又陌生，笑說：「像是新人第一次演出，很期待也很興奮。」這次將帶來出道以來的經典代表作，林志穎期望不論是熟悉他作品的老朋友，抑或第一次認識他的年輕觀眾，都能一同享受《紅白》舞台帶來的感動！林志穎也透露，音樂和影視作品的規劃皆持續進行中，期盼未來能分享更多好消息，而迎接新一年的忙碌節奏之前，他也格外珍惜與家人團聚的時光，表示：「過年最重要的是有家人的陪伴。」除了過年的大家族聚餐，也期望在忙碌工作之餘多陪伴小孩，在事業家庭和樂圓滿之下，迎接精彩2026年。蘇慧倫將再度與觀眾共度新年，她透露這次會有16位舞者助陣，一同為舞台注入活力，並以不同的嘗試帶給觀眾耳目一新的感受，期望與大家一起迎接充滿能量的新年，在2025年蘇慧倫不僅睽違5年發行新作，也完成了巡迴演出，蘇慧倫分享：「每到了新的一年，我都會希望有一些新鮮的事情發生。」即將第4度登上《紅白》舞台的動力火車，以渾厚嗓音征服所有觀眾，同時分享好消息：「我們正在籌備5月的台北演唱會！」期望在新的一年與歌迷分享更多新作品，動力火車行程滿檔之餘，也格外珍惜難得的春節假期，尤秋興表示將把時間留給家人，顏志琳則會照例回到屏東，與家人共度溫馨年假。告五人連續4年陪伴觀眾迎新年，期望打造出專屬於《紅白》的演出內容，為新年注入滿滿能量，並向觀眾喊話：「敬請期待！」，回顧2025年，告五人推出的新作品不僅橫掃各大音樂榜單，更唱進高雄世運舉辦5萬人演唱會，完成大型演出後也回到Livehouse演出，與歌迷近距離互動，成為告五人心中難忘的時刻！近日在演唱會中首度同台飆唱的「複製貼上母女檔」李千娜與顧穎，將透過《紅白》舞台再度合體，李千娜興奮表示：「這次帶著女兒來到小巨蛋，意義很不一樣。」李千娜不忘表示：「希望再一次的合體會令大家感動，也更認識、更喜歡顧穎」，並展望未來不論是音樂或影視作品，都能帶給觀眾更多感動與驚喜。