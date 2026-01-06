今（6）日台股持續衝高，台積電收盤更來到1705元，反觀住宅房市依舊慘淡，商用市場表現如何呢？仲量聯行今舉辦2025年商用不動產市場回顧與2026年展望記者會，仲量聯行董事總經理侯文信指出，台北市A級辦公室成交量已連續兩年突破5萬坪，其中核心商業區成交量更創下近7年新高，能看出商辦市場表現依舊穩健；2025年捷運聯開、公辦都更案總投資金額突破3000億元，預期將會是2026年建商取得土地的新戰場。
2026房市預測：捷運聯開、公辦都更成新戰場
仲量聯行董事總經理侯文信認為，受惠於軌道建設持續推進，以及都市更新加速，開發商沿主要交通幹線布局新興商業聚落，形成新的市場競逐版圖，2025年捷運聯開與公辦都更總投資金額突破3000億元，預期都更、捷運聯開將會成為2026年建商取得土地的新戰場。台北A級辦公室平均租金漲幅目前已經進入高原期，市場進入盤整階段，盤整情況會延續到2026年。
仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬指出，因為台北市A級辦公室新供給多，讓企業租客有更多的選擇權利，獲得更多談判籌碼，市場預期會進入房東和租戶角力競爭的局面，尤其是南港地區商辦新供給過多，租金有機會出現下降趨勢。另外，針對台股高漲，游淑芬認為，對於商辦市場影響不大，而且目前受限房市政策「打住不打商」影響，許多建商轉往興建商辦。
2025第三季房市概況：土地交易動能受限、北市A級商辦租金來到盤整期
仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，目前信用管制政策仍然持續，2025年全年土地交易總額約1337億元，短期貸款難見鬆綁，整體土地交易動能受到限制，比起2024年土地交易額減少了37％，不過目前財務體質穩健的建商還是持續購地，積極參與公辦都更、合建分屋等低資金門檻開發模式，有效降低資本支出壓力；精華地段仍可吸引投資人投標，代表案例如中和秀朗橋北側標售案，住宅區土地價格創新高，每坪均價破百萬。
仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬表示，台北市A級辦公室成交量已連續兩年突破5萬坪，其中核心商業區成交量更創下近7年新高，2025年台北核心商業區新增約3.4萬坪供給，其中出租和房東自用合計已經去化1.9萬坪，吸納率達到55％，可以看出核心商業區表現穩健，不過南港商業區2025年有5.7萬坪大量新供給，是核心商業區新供給的1.7倍，但去化僅有1.8萬坪，吸納率約31％，形成供過於求的現象，未來需要更多時間和策略促進去化。
游淑芬指出，台北A級辦公室平均租金漲幅已經進入高原期，市場進入盤整階段，核心商業區中，敦北次級市場年漲幅最高，上漲7.59%，平均租金為每月每坪2891元；其他次級市場（如松江南京及西區）次之，年漲幅3.01%，平均租金為每月每坪2694元。南港商業區則受惠於新供給帶動，租金年漲幅約2.42%，平均租金達每月每坪2367元。
資料來源：仲量聯行
我是廣告 請繼續往下閱讀
仲量聯行董事總經理侯文信認為，受惠於軌道建設持續推進，以及都市更新加速，開發商沿主要交通幹線布局新興商業聚落，形成新的市場競逐版圖，2025年捷運聯開與公辦都更總投資金額突破3000億元，預期都更、捷運聯開將會成為2026年建商取得土地的新戰場。台北A級辦公室平均租金漲幅目前已經進入高原期，市場進入盤整階段，盤整情況會延續到2026年。
仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，目前信用管制政策仍然持續，2025年全年土地交易總額約1337億元，短期貸款難見鬆綁，整體土地交易動能受到限制，比起2024年土地交易額減少了37％，不過目前財務體質穩健的建商還是持續購地，積極參與公辦都更、合建分屋等低資金門檻開發模式，有效降低資本支出壓力；精華地段仍可吸引投資人投標，代表案例如中和秀朗橋北側標售案，住宅區土地價格創新高，每坪均價破百萬。
仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬表示，台北市A級辦公室成交量已連續兩年突破5萬坪，其中核心商業區成交量更創下近7年新高，2025年台北核心商業區新增約3.4萬坪供給，其中出租和房東自用合計已經去化1.9萬坪，吸納率達到55％，可以看出核心商業區表現穩健，不過南港商業區2025年有5.7萬坪大量新供給，是核心商業區新供給的1.7倍，但去化僅有1.8萬坪，吸納率約31％，形成供過於求的現象，未來需要更多時間和策略促進去化。