氣象廳記者會：未來一週需嚴防震度5強等級地震

日本島根縣在當地時間6日上午10點18分左右，發生芮氏規模6.2地震，島根縣西部及鳥取縣東部部分地區測得最大震度5強，西日本及四國多個地區都能感受到晃動。氣象廳數據顯示，在第一起地震發生之後，23分鐘內陸續發生了6起地震，日本氣象廳示警，未來一周仍可能發生同等規模地震。根據MBS News、日本放送協會（NHK）報導，日本島根縣東部在當地時間6日上午10點18分（台灣時間9點18分）左右，發生了芮氏規模6.2地震，深度僅10公里，最大震度5強，遠至京都、大阪甚至四國南部的德島部分地區，都能感受到3級震度。據日本氣象廳觀測，該區域後續在短短23分鐘內接連發生了6次地震，最大規模達到5.4。截至當地時間上午11點30分為止，觀測到震度1以上的地震累計達11起。針對島根縣與鳥取縣觀測到震度5強的地震，氣象廳於上午召開記者會。氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴表示：「據過去經驗，該地區在大規模地震發生後的一週內，曾有發生同等級地震的案例。因此，未來一週需特別留意震度5強左右的地震，且不排除發生更強烈地震的可能性。」他強調，特別是地震發生後的2至3天內，最容易出現強烈餘震。」海老田綾貴提到，此次地震在廣義上屬於2000年鳥取縣西部地震的發生區域。這是自當年以來，該地區再次發生較大規模的地震。此外，在此次震源附近，1990年曾發生規模5級左右的地震接連出現的案例。同時也提醒民眾持續保持警戒。