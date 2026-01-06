我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達執行長黃仁勳今（6）日在CES展會上發表演講，再次提到實體AI的重要性，他在演講中並展示多款機器人，以及自家機器人小藍，消息一出，激勵台灣多檔AI機器人概念股，羅昇、穎漢漲停鎖死，所羅門、和椿均拉出半根漲停，其他個股也強漲。黃仁勳在展會上談到實體AI的機器人時，一口氣展示出逾10台人形機器人，並表示「我們必須建造工廠、打造製造你們的產線，設計負責組裝你們的製造流程」。他提到，「下一段旅程、下一個機器人時代，就是機器人本身。」人工智慧正從語言模型與螢幕世界，正式走進真實的物理環境，而機器人，將成為下一個大規模落地的關鍵載體，「機器人的ChatGPT時刻已經到來」。消息一出，多檔機器人概念股受此利多激勵，羅昇、穎漢今日開盤急拉漲停鎖死，全球傳動盤中一度亮紅燈，其他個股如所羅門、和椿也拉出半根漲停，達明、昆盈、亞光、佳能也同步大漲。黃仁勳預估，十年內全球將有高度比率的車輛實現自動化，實體AI將成為推動機器人與智慧駕駛產業的核心引擎。法人認為，隨著輝達持續採取開放模型策略，並加速自駕與機器人平台落地，相關供應鏈與設備廠的成長想像空間正快速放大，機器人概念股後續表現仍值得高度關注。