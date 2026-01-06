我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立院黨團總召黃國昌已確定請辭，將在2月卸任立委。另一方面，民眾黨前主席柯文哲涉貪，可能被判刑10年以上。國民黨副主席蕭旭岑說，黃國昌卸任後，可能因狗仔偷拍案被關，若柯文哲再度入獄，民眾黨陷入權力真空，恐會影響未來的藍白合作，民眾黨會被迫「綠白合」。蕭旭岑上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪時指出，2026年可能是賴政府「大抓人」的一年，黃國昌將於2月1日卸下立委身分，失去國會保護傘，司法動作可能隨即展開，他推測黃國昌很可能成為第一位被查處的在野黨立委。蕭旭岑指出，民進黨透過特定媒體鋪陳黃國昌卸任後的司法風險，並以刑事、反滲透等理由介入，以試圖改變國會席次。他警告，一旦黃國昌不再是立委，各種搜索、羈押手段可能展開，民眾黨前後任黨主席均遭調查，黨內權力核心將陷入真空。此外，法界盛傳前民眾黨主席柯文哲可能面臨10年以上刑期，參選2028的可能性將落空。蕭旭岑擔憂，若「藍白合」因黨內人事與司法壓力受影響，未來「綠白合」或其他組合都有可能在今年出現，顯示在野黨的政治局勢正面臨重大挑戰。