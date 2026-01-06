立法院今（6）日正式三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》（簡稱外送專法），預計法案公布後6個月正式上路。新法明定外送員每單保底45元，颱風天強制停業、提供保險及透明申訴機制。對此，台灣外送產業權益促進聯盟發言人蘇柏豪表示，象徵外送員長期被系統性剝削的狀態終於畫下休止符。至於未來點外送是否會變貴？外送平台foodpanda則低調表示：不排除各種可能的變化。
專法：每單低消45元起跳
本次修法最受矚目的焦點在於薪資保障。新法明文規定，外送平台給付的每筆訂單報酬，換算時薪不得低於最低工資的1.25倍，且每單「保底金額」不得低於新台幣45元；該標準未來也將隨最低工資調整自動連動。根據勞動部長洪申翰先前解釋，以外送員平均每單耗時10至12分鐘，折算每分鐘約4.1元，因此設定45元。此外，平台必須每月至少發放2次薪資，並提供包含計算方式、扣除項目及實領金額在內的詳細明細，保障收入透明。
專法：拒接單不得處分
為了改善外送員的工作環境，新法禁止平台強制排班，或是因外送員拒絕接單、下線休息而給予處分。在安全防護網方面，法規強制業者須為外送員投保「團體傷害保險」及「責任保險」，未投保前禁止派單；若遇政府因天災如颱風，宣布停止上班時，平台必須停止營業並通知店家與外送員。外送員停權問題，新法要求業者若要終止契約或處理爭議，必須成立至少3人的「獨立處理小組」，且成員中必須包含工會代表。
針對違規業者，新法也設有明確罰則。若發生重大職災未於8小時內通報，最高可處30萬元罰鍰；違反薪資報酬規定者，處2萬元至10萬元罰鍰，主管機關更有權公布違法業者與負責人姓名，並得按次處罰直到改善
工會：經6年爭取，產業回到可預期的基礎上
台灣外送產業權益促進聯盟指出，外送員權益爭取歷程超過六年半，橫跨三屆政府。發言人蘇柏豪表示，專法的完成重新釐定平台與外送員的權責關係，讓產業回到合理、可預期的制度基礎上。全國外送產業工會理事長陳昱安則強調，專法三讀並非終點，而是改革真正的起點。工會將轉型為制度監督者。
會漲價嗎？業者：不排除各種可能的變化
《NOWNEWS》實際詢問平台業者，是否未來消費者點外送會變貴？優惠變少？foodpanda沒有正面回覆，僅低調表示，「不排除各種可能的變化，也要經過各種模擬之後，才能知道最後怎麼調整的變化。」對於專法三讀通過，平台也表達尊重，foodpanda將陸續啟動各項營運模擬，因應可能的產業變動及市場衝擊，確保消費者、店家夥伴及外送夥伴相關權益。
Uber Eats 表示，樂見台灣推動專法討論。儘管最終版本可能對外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者產生連帶影響，但尊重立法流程，並將持續與政府及產業各界保持建設性的溝通，也希望後續施行細則的討論，能深入考量市場運作。
資料來源：Uber、foodpanda
