立法院已三讀通過《警察人員人事條例》第35條修正案，提高退休警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員所得替代率，以實際行動照顧辛苦的救災救難第一線人員，不過內政部至今不依法編列新增差額預算，民眾黨今（6）日宣布替退休警消打集體訴訟，費用由民眾黨負擔。民眾黨中央黨部今日舉行「賴政府惡意賴帳-台灣民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會，宣布將為退休警消啟動團體訴訟，和警消人員共同站出來討公道。由民眾黨主席黃國昌、台灣民眾黨秘書長周榆修、律師賴苡安共同宣布，將為退休警消啟動團體訴訟、討公道，拿回本該拿到的退休金；中華民國退休警察人員協會總會長黃啟澤、中華民國退休警察人員協會榮譽總會長耿繼文也到場轉述現職、退休警消心聲。黃國昌怒斥，對賴政府而言「依法行政」四字竟如此困難。去年立院三讀通過《警察人員人事條例》修正、賴清德也已經依法公告，是完全有效的法律案，沒想到賴政府執意欺負辛苦的警消人員，悍然拒絕編列預算、該補的退休金差額堅決不給。考試院銓敘部去年發放新版退休金審訂函，法律上已有行政處分效力，當中也清楚載明國家應發給的差額數目、且差額應由服務機關依規定發給，更清楚載明，依照新修正的《警察人員人事條例》，目前國家應該發給的差額若以警正二階為例，每月短差5326元；警政一條鞭之下，最該負責的即是內政部「請問內政部長劉世芳，到底還有什麼資格跟臉面要當警消的大家長？」黃國昌也正式宣布，民眾黨將替退休警消提出行政訴訟，以選定當事人制度，公開接受所有，有願意參加這場團體訴訟的警消同仁委託，不需任何費用、所有成本由台灣民眾黨吸收。現實考量上，大多數退休警消人員根本沒有心力和時間與政府打官司「民進黨政府就是看準警消好欺負、警消絕對不是民進黨心中最軟的那塊」，政府、政治人物每次就是「有事警察幹，沒事幹警察」警察為了打擊犯罪、維護社會的治安，幫一般的市民衝鋒陷陣，打火弟兄每次出勤也是冒險犯難，但我們的政府卻連每個月5千多元的退休金都要苛扣。黃國昌質疑，民進黨的良心到底在哪裡？今年的總預算立法院遲遲沒有審，就是因為賴政府遲遲不依法編列預算。台灣民眾黨將說到做到，出面為所有出生入死、犧牲奉獻的警消發聲。周榆修表示，日前在野黨提出對賴清德總統的彈劾案，賴清德稱自己不貪不取、沒有任何違法，但賴政府未依法編列預算「沒有照著法律執行、就是違法」民眾黨全體將與警消同仁站在一起、為其爭取應有權益。自1月8日起，民眾黨中央黨部與黃國昌板橋服務處將作為本次團體訴訟收件站，收取所有要參與訴訟的警消同仁遞件。賴苡安說明，按法律層面，屬於上游的考試院銓敘部已按新法實施核定，但作為下游的主管機關內政部卻不編預算不發放，因此本次行政訴訟，將依照《行政訴訟法》第八條第一項，對內政部進行提告、請求一般給付之訴，依新發放的退休審定函，要求內政部支付退休金差額。針對遞件所需文件，包括身分證正／影本、印章、退休證明影本，退休金帳戶存摺影本，及最新發放的退休審定函影本，細節都將載明於台灣民眾黨官方社群。賴苡安同時對警消人員致謝，在職時盡責保護社會、讓民眾能夠安居樂業，卻在退休後為了每個月五千元的退休金奔走「身為法律專業人士，現在你們退休後，我願意出來保護你們」。