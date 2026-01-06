我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小煜分享這次合作，台詞和歌詞沒有太大改變，但對親情、愛情的理解卻完全不一樣了。（圖 ／翻攝自果陀劇場FB）

▲果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》卡司陣容堅強，由楊奇煜、方宥心（右）、鎮萬鈞聯合主演，並邀請「動感喜劇天王」唐從聖特別主演，左為音樂總監陳國華。（圖 ／果陀劇場提供）

果陀劇場音樂劇《生命中最美好的5分鐘》睽違五年於2026年感動回歸，再度以「短短5分鐘重返人間」的奇幻設定，帶領觀眾重新凝視那些來不及說出口的情感。而在這次回歸卡司當中，主演之一的楊奇煜（小煜），也被不少觀眾視為與作品連結最深的一位。歷經離婚人生轉折、成為單親爸爸後，他站上舞台所唱出的每一句情感，都多了一層來自生命的體驗。自《模范棒棒堂》成員出道的小煜橫跨歌手、演員、主持人領域，去年更憑藉節目《來吧！哪裡怕》金鐘獎實境節目主持人獎，同年便和護理師妻子言言（李顏言）於2025年12月8日宣布離婚，結束近五年的婚姻關係，兩人育有兩子，未來將以家人身份共同扶養孩子 。離婚後小煜將生活重心放在家庭與工作之間的平衡。結束婚姻後，他獨自扛起父親角色，努力把工作排在孩子上課的時段，只要一有空檔就回家陪伴兩個孩子，甚至帶著孩子一起感受爸爸的工作日常。他坦言，正因為成為父親，才真正理解「時間」的不可逆與珍貴，也更能體會《生命中最美好的5分鐘》想傳達的核心，那些被我們以為「以後還有機會」的片刻，其實一轉眼就可能成為回不去的遺憾。自2021年起，小煜與果陀劇場展開密切合作，陸續演出《我在詐騙公司上班》、《三個傻瓜》，場場熱賣、口碑不斷。他也大方分享，這些年重返同一個舞台、唱著相同旋律，心境卻早已不同，「台詞和歌詞沒有太大改變，但對親情、愛情的理解卻完全不一樣了。」這次再度演出《生命中最美好的5分鐘》，他形容這種感覺就像重新翻閱一本熟悉卻更厚實的人生筆記。另外，談到排練的過程時，小煜笑說，這齣戲早已深深刻在身體記憶裡，「前奏一下，我就知道後面要接什麼，就算一度忘詞，透過排練，所有感覺都慢慢回來了。」而這份熟悉感，也讓他能更專注在情感的層次堆疊，把角色的思念、遺憾與放下，唱得更加貼近人心。戲外的他，也把「珍惜當下」化為生活習慣。像是每天送孩子上學前，父子三人都會一起做出專屬的「愛的手勢」，為彼此加油打氣，「就像一支球隊一樣集氣，給孩子滿滿的動力。」而此次演出卡司陣容堅強，包含唐從聖、方宥心、鎮萬鈞等實力派演員，小煜也不吝給予高度肯定。隨著《生命中最美好的5分鐘》再度回歸，他也從離婚後的人生低谷走回舞台中央，用更成熟的姿態，唱出一位父親最真實、也最動人的心聲。