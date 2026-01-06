我是廣告 請繼續往下閱讀

▲當事人為網紅「umi」，本名吳甄楨，因受到「高薪工作」吸引赴柬埔寨發展。（圖／翻攝自微博）

▲吳甄楨在社群平台長期經營光鮮亮麗的形象，抖音帳號「umi」累積粉絲約5萬人，內容多為夜生活與精緻打扮。（圖／翻攝自抖音）

一名年僅20歲、在社群平台小有名氣的中國女網紅，近日被發現流落柬埔寨街頭，神情恍惚且雙腿受傷，畫面曝光後引發外界譁然。中國駐柬埔寨大使館隨後證實，該名女子已被尋獲並送醫治療，家屬也於1月6日將她接返中國，結束這場令人唏噓的海外遭遇。中國駐柬使館於4日發布說明指出，當事人為網紅「umi」，本名吳甄楨，因受到「高薪工作」吸引赴柬埔寨發展，後來陷入困境。使館在接獲通報後協助將她送往醫院，並與家屬保持聯繫，安排後續返國事宜。吳甄楨的堂伯吳先生受訪時透露，侄女目前身體狀況不佳，幾乎無法自行行走，需要旁人攙扶。他表示，家屬已與使館完成交接程序，於1月6日將她帶回國內接受進一步治療與照顧。家屬也揭露，吳甄楨早在2025年4月便瞞著家人前往柬埔寨，其間多次以各種理由向家中要錢，父母陸續匯出超過8萬元人民幣（約新台幣36萬元）。最後一次聯絡是在2025年12月26日，她以看病為由再度索款，家人轉帳2200元人民幣（約新台幣1萬元）後，察覺她言行異常，追問之下才得知她身在柬埔寨。對於淪落街頭的原因，吳先生轉述，吳甄楨曾表示暫住在他人家中，但因精神狀況不穩，對方擔心發生意外，最終將她請離住所。此前其父母也曾公開受訪，坦言家境普通，父親務農、從未出國，只能透過報警與求助政府管道，希望盡快把女兒帶回家。不過此次事件也讓外界譁然，因為吳甄楨在社群平台長期經營光鮮亮麗的形象，抖音帳號「umi」累積粉絲約5萬人，內容多為夜生活與精緻打扮。如今現實與網路形象形成強烈反差，也再度引發外界對「高薪出國」話術與跨境陷阱的警惕，相關單位呼籲年輕族群審慎評估海外工作機會，避免重蹈覆轍。