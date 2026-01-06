我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）來台灣設立亞洲總部，台北市政府透露輝達有意在台灣設立子公司才有辦法承接地上權案。經濟部投審司去年11月核准輝達在台灣投資案，但因輝達子公司資本額超過5億，應向經濟部商業署登記，設立公司。商業署今（6）日表示，商業署昨（5）日已核准輝達申請案，公司名稱為「台灣輝達經典股份有限公司」，正式在台灣落地。輝達過去在台灣分別有「新加坡商輝達開發有限公司台灣分公司」、「香港商輝達香港控股有限公司台灣分公司」、「英屬維京群島商輝達維京股份有限公司台灣分公司」3家分公司，但並設立無子公司。經濟部去年表示，投審司已在去年9月26日核准美商Nvidia設立「台灣輝達經典股份有限公司」，惟輝達在去年11月12日再申請修正投資計畫，今日已核准Nvidia本次申請案，而因為未達15億元，不用提到投資審議會；核准後就可以匯入資本額，然後就可以去向經濟部商業署辦公司登記。經過投審司審去年核准後，就可以匯入資本額，可以去辦公司登記，而因輝達子公司資本額超過5億，應向經濟部商業署登記。然而，輝達本來在台灣就已有設有辦公室，為何還有需要設立台灣子公司？北市府產發局說明，主因是要接台灣政府地上權，必須要滿足規定，後續還必須經由經濟部投審司審核後才可以設立。