金曲歌后A-Lin（黃麗玲）不僅唱功了得，日前出席台東跨年晚會擔任表演嘉賓並兼任主持人，全場金句連發，尤其「娜魯one」笑哏更成為網路迷因，讓她被虧是「飲料（酒精）喝很多」、「被歌手耽誤的主持人」。近來綜藝感滿滿的A-Lin回歸「本業」，今（6）日宣布新世界巡演大陸地區場次，配上絕美的主視覺海報，讓網友笑說：「不喝酒也是很美！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
世巡最新場次、海報公布　A-Lin如含苞待放的花朵　

今天下午，A-Lin在微博公布最新「歌跡Journey」世界巡迴演唱會演出場次，從3月7日廈門開唱，接著前往上海、香港、大連、合肥，一路唱到5月17日，同時附上一張全新宣傳海報，只見A-Lin頂著一頭紅髮，抹上烈焰紅唇，身穿胸形畢露的高級訂製服，彷彿一朵含苞待放的鮮花，美得令人不敢直視。

世巡新場次曝光後，大批網友激動表示：「紅紅火火大美人」、「媽媽香港見」、「媽媽好美」、「媽咪好美麗！」還有人拿近日話題火熱的「A-Lin式幽默」哏揶揄天后，「喝了再上」、「沒喝飲料也是很美」、「烈酒女團團長要開唱了！」

▲A-Lin「歌跡Journey」世界巡迴演唱會全新主視覺海報。（圖／天生歌姬A-Lin微博）
▲A-Lin「歌跡Journey」世界巡迴演唱會全新主視覺海報。（圖／天生歌姬A-Lin微博）
紀念天生歌姬入行20年　全新世巡從大陸開跑

A-Lin 2026「歌跡Journey」世界巡迴演唱會為慶祝她在歌壇音樂足跡與出道20周年的旅程，未來將會在亞洲各大城市舉辦，目前已經公布的場次有1月24日起跑的大陸佛山站、無錫站、成都站、廈門站、上海站、香港站、大連站及合肥站。至於台灣等其他國家的場次則尚未公布。

▲A-Lin公布「歌跡Journey」世界巡迴演唱會最新場次。（圖／天生歌姬A-Lin微博）
▲A-Lin公布「歌跡Journey」世界巡迴演唱會最新場次。（圖／天生歌姬A-Lin微博）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
資料來源：天生歌姬A-Lin微博

相關新聞

台東縣長饒慶鈴不輸A-Lin！超「嗨」致詞被挖出　觀眾傻：這有喝

A-Lin快接第37屆金曲獎主持人！觀眾喊話文化部：她被歌手耽誤了

A-Lin「娜魯one」哏紅到大陸　中國網友羨慕：這才是真正的直播

A-Lin唱「娜魯one」有版權的！創作人要收版稅了　歌迷朝聖原曲