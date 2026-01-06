我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台中、彰化2026縣市長提名擺不平，台中陷入楊瓊瓔、江啟臣的「姐弟之爭」，彰化縣立委謝衣鳯、議長謝典霖這對親姐弟也爭著要選縣長。今有媒體報導，謝衣鳯上周宣布爭取選縣長，連自己的父母都不知道！謝衣鳳回應時指出，國民黨前後任主席朱立倫、鄭麗文都曾表達希望她選縣長，至於謝議長（指謝典霖）未來是否有職務上的轉變或生涯規劃，相信他會做出最好選擇。上月28日總統賴清德到彰化參拜溪湖24年一次的建醮活動，點名祝福謝衣鳳順利贏得國民黨內提名，謝衣鳯也突然宣布將爭取參選彰化縣長，事後還半開玩笑說「總統輿情掌握得很好」，引起各界矚目。也有意選縣長的謝典霖當天人在日本，據傳他有意在昨天宣布參選，卻因姊姊搶先一步打亂節奏。謝衣鳯姐弟是政三代，地方盛傳謝家政壇佈局皆由父親謝新隆（彰化三大有線電視公司董事長）主導，《鏡週刊》今（6）日報導，謝新隆和妻子前立委鄭汝芬看了新聞，才知女兒謝衣鳯公開宣布選縣長；而謝典霖喊話選縣長，係因副議長許原龍劍指議長寶座，他才以退為進，未料被姊姊謝衣鳯突襲，姊弟間產生矛盾。謝衣鳯針對鏡週刊的報導，中午以自錄影片回應。她表示國民黨不論是過去的朱主席（指朱立倫）或現在的鄭主席（指鄭麗文）以及黨內高層，都曾經表示希望她參選下屆彰化縣長，因此她才在去年12月底做出表達。對於謝議長（指謝典霖）未來是否有職務上面的轉變，以及人生生涯的規劃，她相信他會做出最好的選擇。謝典霖中午以前未接電話，議會人員表示他尚未進辦公室。另有媒體報導，黨中央評估已表態的柯呈枋、洪榮章和謝家姐弟4人，仍以謝衣鳯的贏面較高，但謝家牽涉「姐弟共治」的問題，勢必有一人須退讓，若謝衣鳯參選，未來謝典霖或可轉任不分區立委。