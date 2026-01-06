我是廣告 請繼續往下閱讀

國際藥廠美時製藥今（6）日宣布，降低高風險族群心血管疾病發生率用藥VAZKEPA（Icosapent Ethyl）已獲新加坡衛生科學局核准上市，首度進入東南亞市場，達成重要里程碑。根據統計，2024年新加坡約每三起死亡病例中，即有一起與心血管疾病有關，包括心臟病或中風）；平均每日約有22人死於心血管疾病。此外，根據2024年最新公布的《國家人口健康調查》，新加坡約三分之一的民眾患有高血脂及／或高血壓。VAZKEPA為首款由純活性成分icosapent ethyl（一種高度純化的EPA）組成的處方藥物，新加坡衛生科學局已核准該藥品作為輔助用藥，與病患最大耐受劑量的他汀類藥物（statin）合併治療，用於降低心血管疾病風險。適用對象為已接受statin治療，且屬高心血管風險之、的成人患者，其三酸甘油脂濃度偏高（≥150 mg/dL），並已確診心血管疾病，或為糖尿病患者且合併兩項以上心血管疾病風險因子。美時總經理Petar Vazharov表示：「我們很高興 VAZKEPA在新加坡順利取得核准，進一步深化美時與Amari 的合作。這項重要的進展顯示出美時長期以來致力於為病患引進創新療法，滿足其醫療需求。同時，也展現出美時在亞洲主要市場累積的商業化能力，能有效且儘早地提供病患新的治療選擇。」