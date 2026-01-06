我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葉啟田破除身體狀況傳聞。（圖／記者嚴俊強攝）

▲苗可麗、葉啟田、黃西田、侯怡君將在5月登上《真愛秀．藍寶石大歌廳》。（圖／嚴俊強攝）

77歲葉啟田近來傳出失智、手抖，說話反覆無常，身體健康狀況引來關注，今（6）日他出席《真愛秀．藍寶石大歌廳》記者會，高唱〈愛拚才會贏〉也算是親自破除傳聞。葉啟田坦承年紀大了有點重聽的症狀，還有散光、老花眼，黃西田在一旁聽了笑，「啊我們也有啦！」這些年靠收版稅度日，被問有沒有破億，葉啟田正要開口，經紀人跳出來喊，「不要講！」葉啟田自從2017年演唱會結束後就到美國賭場演唱聽表演，一年唱3次，回來2年就遇到疫情，才減少出門，這幾年把重心放在自己身上，葉啟田也親自澄清身體狀況，坦言小時候左邊耳膜破掉，聽覺減少25%，現在年紀大了有重聽的跡象，「現在可能不是耳膜的問題，年紀、體質都有關係。」至於謠傳的失智症，葉啟田笑喊，「比較不會啦！」但自爆有輕微散光、老花眼，旁邊的黃西田、侯怡君笑說，「啊我們也有啦！」葉啟田說這幾年一直有一件很內疚的事情，就是自從進入政界之後，經濟的壓力很大，尤其是他1995年競選第3屆立委落選，背債5000萬，葉啟田感受到，「要做好事不一定要用錢，但也是要用錢！」希望有賺錢要再回饋社會。被問到是否還會想參選，葉啟田說現在只是想，但各方面條件已經不允許，錢也是一大原因，「無黨籍都要靠自己，錢、助選員、票源的問題，我選4次，第一次花4千多萬，花光了！第2次沒連任，也要花4千萬。」選舉前前後後花掉1億2千萬。這幾年靠收版權度日，被問到有沒有破億，葉啟田正要開口，經紀人終於忍不住跳出來，「不要講！」葉啟田露出調皮的表情，「我話講太多了啦。」相當可愛。黃西田、苗可麗、侯怡君在售票記者會上合體獻唱〈天天開心〉，三人主持風格承襲秀場天王豬哥亮的經典路線，苗可麗直言：「能把他的幽默與精神繼續傳遞給觀眾，就是最好的懷念。」葉啟田也演唱〈愛拚才會贏〉，並憶起當年秀場的黃金年代，有感而發表示：「高雄這幾年變化真的很大，演唱會經濟做出名號，藍寶石演唱會能進到最新的音樂場館，和歌迷一起用最好的設備、特效，重新感受秀場娛樂文化，真的非常開心。」第五屆《真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會將於今年5月 9、10日母親節檔期再現海音館，今（6）日舉行售票記者會，正式發表由黃西田、苗可麗、侯怡君合體主持，並集結「寶島歌王」葉啟田、「金曲歌王」施文彬、「保庇天后」王彩樺等共 11 位實力派卡司，攜手打造原汁原味的秀場舞台。