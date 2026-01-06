我是廣告 請繼續往下閱讀

美國近日對委內瑞拉展開閃電軍事行動，不到半天時間便逮捕總統馬杜洛夫婦，引國際社會震驚。對此，外交部今（6）日表示，我國期盼委內瑞拉能夠順利、和平地過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。外交部今上午召開例行記者會，發言人蕭光偉指出，外交部密切關注委內瑞拉當前的國內外政經情勢，包括委國獨裁政權在國際毒品販運的角色，及其威權統治造成的人道危機，長期以來已經對當地及區域穩定造成重大衝擊。蕭光偉提到，我國基於保僑、護僑的基本原則，外交部也會持續關注相關情勢發展，隨時掌握最新狀況，並且適時因應。他說，我國也期盼委國能夠順利、和平地過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。蕭光偉表示，外交部強調，台灣也將持續與包括美國在內的全球理念相近友盟共同合作，為區域及全球的安全、穩定以及繁榮共同努力。