輝達NVIDIA執行長黃仁勳在美國消費性電子展CES 2026進行主題演講，在演講一開始就大秀輝達正在執行的新技術，當中驚現台北101，展示NVIDIA 開發的 AI 驅動氣候與天氣模擬平台Earth-2。黃仁勳約90分鐘的演講可說是含金量十足，在會中奠定了下一個AI時代會走向「實體AI」的運用，同時也找來各種機器人，整理5大重點一次看。
開場影片大秀台北101
AI教父黃仁勳在今年的CES展上大秀台北101，在黃仁勳演講開場影片以台北101為例，展示 Earth-2 如何模擬城市高樓周圍的氣流動態、空拍與俯瞰視角，Earth-2是NVIDIA開發的AI驅動氣候與天氣模擬平台，能產生高解析度全球數位孿生模型，用於精準預測風暴路徑與城市級氣流。結合GPU運算與物理模擬，提供比傳統方法快上千倍的預報，台灣中央氣象署已率先採用其雲端API強化颱風預測。
實體AI的時代來臨
生成式AI、代理AI後，黃仁勳宣告「實體 AI」到來，讓機器理解物理世界、推理並行動。Vera Rubin運算平台加速機器人、自駕車訓練，GPU 主導從設計到訓練軟體轉型 。像是Alpamayo自駕車 AI，具推理能力，處理感測器數據並解釋決策。還有Cosmos機器人基礎模型，從影像生成影片、預測軌跡，強化環境互動 。
Vera Rubin 下一代 AI 超級晶片
Vera Rubin 是 NVIDIA 於 CES 2026 推出的下一代資料中心運算平台，結合 Rubin GPU 與 Vera CPU，預計2026下半年量產出貨 。Vera CPU專攻資料移動與代理式推理，可獨立處理HPC、雲端分析任務 。Rubin CPX GPU可處理百萬詞元長情境，加速影片生成、多模態AI與程式碼最佳化。
Alpamayo 自駕車AI
黃仁勳在 CES 2026 演講首度公開開源自駕車 AI 模型「Alpamayo」，採用視覺語言動作（VLA）架構，讓車輛接收感測器輸入後，不僅操作方向盤、煞車、油門，還能生成行駛軌跡與推理軌跡，解釋決策邏輯，車輛具人類級判斷力，應對罕見極端情境。
機器人AI商用化加速
黃仁勳在CES 2026演講台上邀請多台小型機器人登台互動，他強調機器人需具備訓練、推論、模擬三大運算能力，輝達 Omniverse 數位分身平台搭配 Cosmos 世界模型，打造高度擬真物理環境，從單張影像生成影片、預測運動軌跡，支持機器人學習操作、移動與協作，加速工廠、物流至服務型機器人商用化 。
資料來源：輝達NVIDIA、CES 2026
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI教父黃仁勳在今年的CES展上大秀台北101，在黃仁勳演講開場影片以台北101為例，展示 Earth-2 如何模擬城市高樓周圍的氣流動態、空拍與俯瞰視角，Earth-2是NVIDIA開發的AI驅動氣候與天氣模擬平台，能產生高解析度全球數位孿生模型，用於精準預測風暴路徑與城市級氣流。結合GPU運算與物理模擬，提供比傳統方法快上千倍的預報，台灣中央氣象署已率先採用其雲端API強化颱風預測。
實體AI的時代來臨
生成式AI、代理AI後，黃仁勳宣告「實體 AI」到來，讓機器理解物理世界、推理並行動。Vera Rubin運算平台加速機器人、自駕車訓練，GPU 主導從設計到訓練軟體轉型 。像是Alpamayo自駕車 AI，具推理能力，處理感測器數據並解釋決策。還有Cosmos機器人基礎模型，從影像生成影片、預測軌跡，強化環境互動 。
Vera Rubin 下一代 AI 超級晶片
Vera Rubin 是 NVIDIA 於 CES 2026 推出的下一代資料中心運算平台，結合 Rubin GPU 與 Vera CPU，預計2026下半年量產出貨 。Vera CPU專攻資料移動與代理式推理，可獨立處理HPC、雲端分析任務 。Rubin CPX GPU可處理百萬詞元長情境，加速影片生成、多模態AI與程式碼最佳化。
黃仁勳在 CES 2026 演講首度公開開源自駕車 AI 模型「Alpamayo」，採用視覺語言動作（VLA）架構，讓車輛接收感測器輸入後，不僅操作方向盤、煞車、油門，還能生成行駛軌跡與推理軌跡，解釋決策邏輯，車輛具人類級判斷力，應對罕見極端情境。
機器人AI商用化加速
黃仁勳在CES 2026演講台上邀請多台小型機器人登台互動，他強調機器人需具備訓練、推論、模擬三大運算能力，輝達 Omniverse 數位分身平台搭配 Cosmos 世界模型，打造高度擬真物理環境，從單張影像生成影片、預測運動軌跡，支持機器人學習操作、移動與協作，加速工廠、物流至服務型機器人商用化 。
資料來源：輝達NVIDIA、CES 2026