台股在半導體領軍下，連日站穩3萬點大關，台積電（2330）股價破1700元新高。然而過往緊跟科技業紅利的台積電房市（園區宅）卻出現冷熱兩極化現象。 住商機構根據實價登錄統計，全台主要科學園區周邊行政區房價漲勢「全面熄火」，僅嘉義科學園區周邊逆勢突圍，飆漲破4成。
📍新聞摘要
台股3萬點房市卻盤整，股房連動效應鈍化
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，近期台股表現極其強勢，但過往「跟著園區買房」的必勝公式，在政府連番打房與限貸令影響下已顯著失靈。從數據來看，包含竹科、中科、南科與楠梓產業園區，2025 年房價多呈現凍漲或修正趨勢。
以竹科周邊為例，新竹市房價幾乎持平，過往的領頭羊竹北市甚至小幅下跌 2.8%；中部科學園區跌勢最重，台中沙鹿單年下修達 10.8%。這顯示房價在經歷幾波炒作後已進入「高原期」，追價意願隨貸款限制而大幅下滑。
嘉義房價飆漲 4 成！半導體鏈進駐與基期低成關鍵
在全台園區宅寒冬中，唯獨嘉義科學園區展現強大韌性。數據顯示，嘉義縣太保市 2025 年房價較前一年暴漲 41.3%，朴子市也有 9.5% 的成長。
住商不動產嘉義故宮南院加盟店店東吳宗翰分析，嘉義房價之所以能逆勢狂飆，主因在於房價基期相對較低，且高鐵特區開發計畫與半導體產業鏈進駐利多持續發酵。加上未來大型 OUTLET 設點計畫，吸引建商集體插旗，讓該區成為全台少數「股房齊揚」的特區。
專家提醒：回歸剛性需求，避免明燈變冥燈
面對台積電股價與房價走勢脫鉤的現況，賴志昶提醒投資人，目前園區宅已面臨「資產高原期」。當市場熱錢流回股市，且限貸令持續緊縮下，過往被視為投資明燈的區域若缺乏實質剛性需求支撐，極可能在市場翻轉時面臨資產緊縮風險。
賴志昶示警，購屋族在評估園區題材時，不應再盲目跟風，而應仔細觀察區域內的基本生活機能與交通配套，避免讓心中的房市「明燈」最後變成了「冥燈」。
資料來源：住商機構
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
