國泰投信董事長李偉正今（6）日表示，各國央行近年不斷撒錢、撒幣，相比二、三十年前，現金至少貶值一大半，而這種情況還會持續下去，只要各國央行持續撒錢，民眾若是只持有現金，鈔票會持續貶值，他強調，民眾應該要把現金投資在能保值或者是能夠增值的資產上，才是王道。國泰投信今日舉行「國泰大和日本不動產收息ETF基金媒體記者會」，李偉正在會前受訪指出，貨幣政策長期二、三十年都在走寬鬆政策，兩年前美國聯準會（Fed）升息是開始收錢，而如此龐大的現金，這些錢美國要如何找到一個標的做投資？換言之，對民眾而言，如果民眾持有的現金不擺在會增值或有投資報酬的資產「就會貶值掉了」。他舉例，30年前他剛出社會工作時，當時一個便當不用100塊，50元就可以買到，但現在100元要買一個便當，放眼望去路上便當店可能找不到，只能到便利商店買，與二、三十年前相比，錢至少貶值一大半，李偉正認為，這種情況未來可能還會持續下去，只要各國央行不斷撒錢，民眾若還是只持有現金，鈔票會繼續貶值，但如果投資擺在一個可以保值，最好能夠增值的資產上，才能免於貶值風險。李偉正提到，國泰投信就提供許多投資的組合，提供給通路理專、業務員，滿足投資客戶的需求，他指出，民眾投資有很多種目的，有些人希望傳承給小孩、有些人投資是為了退休後的生活、有些人則是希望財富增值，一個人可能有很多種投資目的，國泰投信就針對不同投資人的目的，給予投資人不同的答案。