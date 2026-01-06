我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱鋒澤將在今年3月14日首度登上高雄流行音樂中心，舉辦「2026邱鋒澤Feng Ze Bend The Lines Concert」。（圖／ 寬宏藝術提供）

▲邱鋒澤此次演唱會以《Bend The Lines》為靈感，以「在平凡之中找出不平凡、打破對於過往演唱會的既定印象」打造這次的全新舞台。（圖／ 翻攝自邱鋒澤 IG）

籌備了一整年，邱鋒澤決定在2026年一開始就給大家帶來超級好消息！他將於3月14日白色情人節這天，首度登上高雄流行音樂中心（高流）開唱，舉辦「2026 Feng Ze Bend The Lines Concert」。這不只是他睽違多年再次挑戰大型舞台，更選在這個浪漫節日與歌迷相聚，格外有意義。邱鋒澤也悄悄透露，當晚將邀請一位神秘嘉賓驚喜登場獻聲，吊足大家胃口，讓粉絲們都紛紛開始猜測：「這位超乎想像的人會是誰？」用心以「Bend The Lines」為創作核心，此次演唱會將打破以往表演模式，強調「在平凡中找尋不平凡」。不只是歌單編排將進行全面翻新，連舞台設計與視覺呈現也將突破傳統，打造一場視聽兼具的嶄新體驗。邱鋒澤坦言：「自己其實非常緊張，因為這場演出對我來說是一個很大的挑戰，是出道以來從未嘗試過的風格與規模。」他期盼透過這場演出，讓觀眾看見自己不同以往的音樂面貌，並打造屬於2026的開場代表作。至於演唱會日期特意選在3月14日白色情人節舉行，其背後原因蘊藏著邱鋒澤對歌迷深深的心意。他表示：「我一直覺得，唱歌給大家聽，是一件非常幸福、很有意義的事情。即使沒有另一半，這天也值得被溫柔對待。」他更希望透過音樂與舞台，能讓到場的每個人感受到這個充滿愛與陪伴的夜晚，希望大家能在旋律與歌詞中找到共鳴，感受到情感的連結，最後帶著滿滿的回憶與感動離開現場。演唱會上有音樂與視覺的精心安排外，邱鋒澤也賣了個關子說當晚將介紹「一位超乎想像的人」給大家，預告現場會有驚喜環節。雖然沒有透露更多細節，但這句話立刻點燃粉絲們的高度期待，也讓這場白色情人節演唱會多了一層神秘感。他笑說：「彩蛋就等大家自己來現場揭曉吧！」無論是合作嘉賓、全新橋段還是粉絲互動，都令人充滿想像空間。除了演唱會的驚喜規劃外，邱鋒澤也宣布即將推出全新單曲〈moonlight〉，為2026年揭開創作序幕。他提到，去年的專輯《Lines》偏英式搖滾路線，收穫了許多喜愛新風格的樂迷，但同時也有粉絲很喜歡他早期擅長的抒情搖滾與情歌，因此今年將嘗試融合不同曲風，帶來更多元的音樂作品。他期待透過這場演唱會與新作品的陸續發表，不只延續過往的熱情，更能開啟自己音樂生涯的全新篇章，也為2026年注入正能量，和歌迷一起迎向全新的開始。「2026邱鋒澤Feng Ze Bend The Lines Concert」門票將於1月20日(二)中午12:00至1月22日(四)晚上20:00開放原音娛樂官網會員優先購票，1月23日(五) 中午12:00全面啟售，購票請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)、萊爾富及OK便利超商。