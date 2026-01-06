我是廣告 請繼續往下閱讀

近期許多民調顯示，總統賴清德的滿意度有回升趨勢，但依然穩定低於不滿意度，對民進黨而言幾乎都是「滿江紅」；對此，前立委林濁水就分析，賴清德的支持度其實是從去年「大罷免」就開始崩盤，而民進黨接連在憲政及民生議題碰壁，也是支持度「滿江紅」的關鍵。林濁水昨（5）日在節目《中午來開匯》中指出，近期有多份民調顯示，賴清德的不滿意度皆高於滿意度，若參考台灣民意基金會董事長游盈隆主持的民調，也能發現賴清德的不滿意度高達48%，勝過其滿意度43%。林濁水分析，去年的「大罷免」是賴清德與民進黨的民調分水嶺，原先賴清德的滿意度依然長期高於不滿意度，但自從大罷免失利後，其支持度便迅速崩盤。另外，即使經濟與外交表現不錯，但民進黨一回到憲政或民生議題時，民調又會面臨「滿江紅」。林濁水感嘆，民進黨過去以「民主陣線」起家，如今卻在相關議題全面碰壁，讓人感到相當諷刺，同時也對賴清德造成傷害。他坦言，台灣過去一年發生許多憲政爭議，顯見朝野都應針對現有的憲政體制進行改革，否則爭議便會沒完沒了。林濁水表示，1991年的國會全面改選、2004年的國會減半，都是在經過極為慘烈的過程後完成修憲。林濁水無奈直言，現在的民進黨缺乏遠見、魄力與決心，過去國會議員們能以「集體切腹」的態度完成修憲，如今卻在憲政問題裹足不前，造成諸多爭議難以收拾。