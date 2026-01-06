我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白在立法院卡關中央政府總預算，導致地方TPASS補助恐在今年3月斷炊，交通部公路局局長林福山今（6）日表示，預算案需要立院審查通過後，才能動支撥補，如果總預算案還未通過前不能支應希望立院盡速進行審查。藍白於立院以人數優勢卡關中央政府總預算，導致今年TPASS補助面臨斷炊危機。林福山表示，因為TPASS計畫定期規劃在115年到118年，屬於新計畫經費，必須由立法院審查通過公路局115年的預算後，相關經費才能撥補給地方政府，立法院相關預算沒有審查通過前，公路局經費就無法撥補給地方政府。林福山指出，如果在公路局預算還沒有審議通過可以動支之前，從今年1月開始，TPASS的預算可以撥付給運輸業者的部分，包含定期票的收入、地方政府分攤預算與中央補助，就目前所了解各地方政府的意見，大概在1個月之後，如果公路局預算還沒辦法通過的話，可能會對地方政府造成影響，連帶影響到客運業者服務，希望立院盡快審查總預算。