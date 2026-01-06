我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin 2016年分享和家人合照，左起為A-Lin哥哥、A-Lin、A-Lin母親賴蘋妹、A-Lin姊姊黃莉。（圖／A-Lin 920臉書）

「天生歌姬」A-Lin（黃麗玲）去年底在台東跨年晚會表演兼任主持人，自帶搞笑基因的她，綜藝笑哏連發，被虧是「全場喝最多」、「被歌手耽誤的主持人」，其實不只A-Lin天生有表演細胞，她的母親賴蘋妹也有副好歌喉，還曾經演過電影《寒蟬效應》，甚至跨足政壇選鎮民代表，一家人9年前的合照被翻出後，粉絲大呼：「A-Lin跟媽媽長的一模一樣！」A-Lin的媽媽賴蘋妹曾經多次在女兒的公開活動上高歌，如在A-Lin的演唱會上與家人一起合唱張惠妹的〈一想到你呀〉，或是A-Lin和戴愛玲合唱的〈我不離開〉，還發生過把李佳薇的〈煎熬〉錯認是戴愛玲的歌，笑翻全場觀眾。此外，A-Lin的媽媽演過2014年的律政驚悚國片《寒蟬效應》，片中客串主演之一的黃遠母親，除了跨足影壇，A-Lin媽媽賴蘋妹2018年還以無黨籍身分參選台東縣成功鎮鎮民代表，最終以第二高票當選台東縣成功鎮第21屆鎮民代表。A-Lin在家排行老么，上頭有模特兒兼歌手姊姊黃莉，還有一名哥哥，A-Lin多年前在臉書分享與媽媽、哥哥、姊姊的合照，不少粉絲表示：「妳跟年輕的媽媽好像」、「跟媽媽長的一模一樣」、「只有媽媽沒變」、「媽媽年輕時好狂野」、「幸福的家庭！」