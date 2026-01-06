攸關全台15萬名外送大軍的《外送員權益保障及外送平台管理法》（簡稱外送專法），預計法案公布後6個月正式上路。新法明定外送員每單保底45元，同時格規範颱風天強制停業，提供外送員保險和申訴機制。對於外送員是好消息，但之前有業內人士認為，若強制業者負擔保險、底薪，恐導致運價上漲，進而讓外送生態崩盤。對此，商研院所長朱浩受訪指出，從歐美設立專法的經驗顯示，價格上漲為必然，同時在離峰時段單量會有出現明顯變化。
勞動部指出外送專聚焦在6項重點：
一、外送員報酬有基本保障、平臺不得隨意調降。
二、合作商家有保障：經濟部訂定契約範本，規範抽成與收費事項，杜絕不合理條約。
三、消費權益把關：交通部明定定型化契約應記載及不得記載事項，平臺不能再用模糊的免責條款模糊責任，保障每一筆交易安全。
四、強化申訴制度：明定平臺終止契約事由，建立公正且獨立的申訴管道，且要求平臺必須保存交易資料，政府有權力要求平臺提供資訊，以釐清爭議，維護權益。
五、資訊透明與離線權：平臺提供訂單時需告知預估報酬與地點，外送員享有拒絕接單權利，平臺不得因此給予不利對待。
六、強化保險與保障：明定平臺業者提供團體傷害險、責任險，負擔外送員投保職業災害保險之保費。
外送員曾領過3單僅45元的超低報酬
全國外送產業工會理事長陳昱安提到，外送登台已13年，這段期間平台市佔及營收爆炸性成長，但司機、店家與消費者三方卻始終未獲法制保障，導致報酬不透明、平台停權濫用等問題層出不窮，甚至出現三單僅45元的超低價。
商研院指出外送專法並非台灣獨創
外界普遍關注法案通過後外送費是否會上漲，商研院策略所所長朱浩受訪指出，外送專法並非台灣獨創，歐美多國早已施行類似法規，而從實際經驗顯示價格上漲幾乎是必然趨勢，當中關鍵在於如何在保障外送員權益與維持市場競爭之間取得平衡。
成本轉嫁將使外送費上揚
朱浩說明，從各國經驗顯示，平台業者多半會將增加的成本轉嫁，包括調高餐廳抽成、提高服務費、縮減免運與折扣補貼等，會導致整體外送價格上揚。他指出，這樣的漲幅在英國、美國及加拿大都相當明顯。他分析，尖峰時段屬剛性需求，即使價格上升，消費者仍會下單；但在離峰時段，就會出現變化，因用戶選擇性高、彈性大，漲價後訂單量會立刻下滑。
朱浩同時呼籲，法案應要求平台薪資資訊透明度，讓外送員能查詢薪資明細、里程、等待時間及小費紀錄，並保留拒絕低價單的自由，以確保勞動彈性與合理報酬。朱浩強調，若僅一味提高保障而缺乏彈性，最終恐導致外送員沒單、消費者不點、平台難經營的局面。
資料來源：勞動部、商研院所長朱浩
