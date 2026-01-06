我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市泰山區今（6日）凌晨發生一起車禍意外，一名71歲的曾姓老翁當時駕駛小貨車行經新五路、中港南路口時，疑似因未注意號誌，不慎誤闖紅燈，直直撞上雙載的機車騎士，導致23歲的鄭姓騎士以及後座的吳姓男子當場噴飛倒地。警方獲報到場後，發現鄭男受有右手、腳擦挫傷，至於吳姓男乘客則受有右腳骨折，所幸並無生命危險，緊急送往輔大醫院治療。據了解，這名曾姓老翁當時駕駛小貨車沿著新五路高架下閘道口，行駛至中港南路時搶快無視號誌闖紅燈，撞上沿中港南路往五股工業區方向行駛的一輛雙載機車。由於撞擊力道相當大，現場車殼掉落滿地，小貨車的擋風玻璃更是直接碎成蜘蛛網狀，相當怵目驚心。警方獲報到場後，發現鄭姓騎士右手、右腳受有擦挫傷，而後座的吳姓男乘客則是右腳骨折，雙雙送往輔大醫院治療。另警方依規定替曾翁、鄭男實施酒測，雙方酒測值均為0，詳細車禍原因還有待進一步調查釐清。此外，經警方調閱監視器後，發現曾翁闖紅燈行為明確，後續將交由交通分隊進行處理。