YouTube最強壁爐觀看破億

Netflix也有療癒壁爐

不少人在工作、睡眠及放鬆時刻，會利用電扇、海浪和柴火發出白噪音來幫助自己進入狀態中，達到療癒效果。YouTube上一部平凡無奇的「壁爐燃燒」影片，抓準了人們的心態，在這9年內狂吸1.5億次觀看，社群數據分析平台指出，這一個頻道僅放上了這段影片，卻可能已達到超過100萬美元收益（約新台幣3000萬元）。根據金融快報等媒體報導，YouTube 已成為許多人的賺錢平台，這個最初以長影片為主的平台，如今透過「Shorts」短影音功能讓不少人利用AI製作晉身百萬富翁。然而，在 AI 技術普及之前，就有一個頻道僅憑一支長達 10 小時的壁爐燃燒畫面，就獲得超過 1.5 億次觀看。名為「Fireplace 10 hours」的 YouTube 頻道在 9 年前上傳了這唯一一支影片，這是一支「節奏極慢」的影片，片中沒有炫麗畫面及對白，只有壁爐內木材燃燒的場景及清脆規律的「劈啪」聲。然而，這支影片在冬季，尤其是聖誕節期間能迅速竄紅，被當作背景環境音使用。根據 SocialBlade 的數據估計，這支影片9年來累計收益可能達到約 120 萬美元，年均收入約 14 萬美元（約台幣 450 萬），這支影片之所以成功，是因為其持續性的視覺效果與療癒的聲音，在寒冷月份能引發懷舊感。長達 10 小時的片長讓使用者能放心地將其作為背景播放，進而讓廣告曝光量在多年間持續複利成長。無論是工作室還是餐廳，都可能循環播放這支影片。此外，在YouTube上，還有許多其他類似的壁爐影片，同樣獲得數十萬甚至破百萬的觀看次數，但都沒有該頻道的破億次數來得多。事實上，串流影音平台Netflix也有類似的影片內容，一部片名為《家有壁爐》的影片在2010推出，2015年分別推出《家有壁爐4K經典版》及《家有壁爐4K樺木版》，3集的內容均沒有出現人物，只有拍攝柴火在壁爐燃燒1小時的畫面。製作這段影片的導演福特(George Ford)曾稱，節目並不是簡單地開啟攝影機就完事，在燃燒過程中柴木燃燒的聲音、在壁爐內搖曳的火光、火焰的顏色等，都需要控制得非常好，加上導演堅持一鏡到底，一有差錯就得全部重來，相當耗時也費力，1集的節目成本也要花費3.5 萬美元（約新台幣100 萬元）。