位在台中七期的「Le Jardin 夏登法式鐵板燒」表示，即日起推出新菜！夏登的菜單主打日本青魽、播磨生蠔、南非活鮑魚、根島生態蝦，以及日本 A5 和牛與櫻桃鴨胸雙主餐，11道式套餐 每人1450 元＋10%，開幕以來不分平假日人氣很旺、天天幾乎滿席。夏登並公布將推出以「普羅旺斯」主題季節菜色，菜色設計以南法料理常見的香草與柑橘風味為主軸，呈現更清新風味，並有4道新菜。
夏登法式鐵板燒行政主廚莊濟澤表示，配合季節主題，餐廳同步推出 4 道新菜，其中「法式白花椰菜慕斯・魚子醬」，是將花椰菜泥打成質地輕柔的慕斯，搭配魚子醬的鹹鮮，點綴檸檬皮絲提香；還有新湯品「海鱸魚・柚香海鮮清湯」，以大量鮭魚骨與蝦殼慢火熬製清澈高湯，海鱸魚透過百里香與肉桂葉帶出柑橘香氣，還有柚子粉，添了清新。
而「炙燒青魽佐番茄柑橘醬」選用油脂細緻的日本青魽，香煎後以番茄、橘子與葡萄柚的果酸平衡風味，口感清爽而不厚重；甜點部分則有「絲綢乳酪沙拉・蜜漬果韻青蘋果醬」結合當季水果與蜜漬果乾，搭配青蘋果醬汁與絲綢乳酪，呈現清爽、層次分明的口感。
「夏登法式鐵板燒」表示，由於開幕以來，不分平假日維持高滿座，因此大方公告，已規劃布局北部市場，預計於2026年7月前於北部開設新據點。
▪️店家資訊
夏登法式鐵板燒
地址：台中市南屯區大業路398號
電話： 04-3703-6690
預約平台：官網
到「西堤牛排」與「陶板屋」消費 出示畫面就加菜
另外，王品集團旗下兩大國民品牌「西堤牛排」與「陶板屋」則因應新春到來，攜手贈開運好菜，即日起至2月28日，到全台「西堤」享用2客經典套餐，出示可愛「奧樂雞」聯名活動畫面，就贈「起司雙拼」1份。同樣即日起到2月28日前，到「陶板屋」享用2客套餐，出示指定活動畫面，可享「酥炸天婦羅拼盤」1份。
資訊來源：夏登法式鐵板燒、西堤牛排、陶板屋
