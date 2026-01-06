我是廣告 請繼續往下閱讀

申請期間：2026/1/2～2026/12/31或經費用罄即停止補助

補助金額：每台最高補助5000元；耗材不補助，若低於5000元按實際金額

申請對象：具臺中市戶籍登記之民眾且應於2025年6月30日前已設籍

限制：不受理公司行號、機關、學校等非自然人申請；每戶以補助1台為限

「生物分解型」廚餘機：利用微生物菌種分解廚餘

「乾燥處理型」廚餘機：利用熱能或送風烘乾廚餘水分

「混合處理型」廚餘機：須包含結合生物分解或乾燥處理機能之廚餘機

台中市申請流程採線上申辦：台中通(TCPASS)

戶口名簿或戶籍謄本證明：須載明詳細記事，應能足資佐證何時登錄臺中市戶籍，另戶籍謄本須為最近3個月內申辦

購買證明：統一發票或免用統一發票收據，需載明廠牌、機種及機型等，如有載明購買人者，應與申請人一致

廚餘機保固書證明：須有經銷商店章蓋印，倘無保固書者，應提供機體照片(須有廠牌、型號及製造號碼等)

撥款入帳之金融機構資料：限申請人存摺

公職人員及關係人身分關係揭露表：非公職人員或其關係人者，免附

申請期間：2026/1/1～2026/3/31；網路24時為限，親送下午5時截止，郵寄郵戳為憑

補助金額：發票金額40%，最高6000元；僅限廚餘機本體價格，耗材（濾芯、活性碳、潔劑等）不予補助

申請對象：申請人需設籍屏東縣

限制：每戶限補助1台；2025年已領過者不得重複申請；公司行號（發票開統編）不補助

「生物分解型」廚餘機：利用微生物菌種分解廚餘

「乾燥處理型」廚餘機：利用熱能或送風烘乾廚餘水分

購買發票影本，應包含廠牌、型號及金額，2026年1月1日~3月31日開立之發票

補助款受款帳戶影本(應與申請人一致)

保固書或說明書封面影本

戶口名簿影本或戶籍謄本（可確認申請人設籍於屏東縣）

彩色照片2張，其中1張為廚餘放置於廚餘機內之使用前照片，另1張為廚餘經處理完成後未取出尚置於機內之全景照(即可同時呈現廚餘機及內容物)

網路申請：到縣府申請網站（至3/31 24:00）

紙本申請：郵寄或親送「屏東縣政府環境保護局 廢棄物管理科」

親送到3/31 17:00；郵寄以郵戳為憑至3/31

非洲豬瘟防疫政策逐步上路後，「廚餘不能再拿去養豬」成了各縣市新的難題，在減少垃圾量與異味困擾的需求下，家用廚餘機補助成為熱門解方，台中、屏東今年一開放申請就出現搶名額潮，也讓「哪裡能補助、補多少、怎麼申請」成了民眾最想問的問題。