台北市長蔣萬安今（6）日宣布，今年起台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，對此，民進黨基隆市長參選人童子瑋表示，態度上支持全面免費，會將「營養午餐補助逐年提升，目標完全免費」，納入未來競選政見；他指出，將進行全面的預算盤點，一定可以擠出錢來，如果短期做不到，那就從補助加倍開始，以免費為目標盡力去做。童子瑋表示，在財劃法通過以後，「台北市已經是有錢加有錢」，基隆長期一直受到地方分配不均的影響，在資源上可以說非常邊緣化。他坦言，要像台北市這樣全面補助到免費，以基隆的市政狀況跟經費而言，並不是一件容易的事情。童子瑋表示，這幾年市府對經費應用的狀況，包含普發電動機車、採購白色沙發、鋪設人工草皮在內，若進行全面的預算盤點，一定可以擠出錢來，如果短期做不到，那就一年一年撥補增加，從補助加倍開始，以免費為目標，盡力去做。童子瑋強調，窮不能窮教育、苦不能苦孩子、減低家長的負擔，這是一定要做的事情。他直言，總不能最後是家長在省錢、孩子在辛苦，市府卻有大把預算在手上，這才是不合理的狀況，市府可以自己省吃儉用，但要讓市民幸福生活。