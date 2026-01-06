我是廣告 請繼續往下閱讀

Jin Denim因病墜樓 妹妹強調「不是自殺」

Jin Denim是誰？中國大學畢業的韓國歌手

南韓29歲歌手Jin Denim（진데님）不幸英年早逝，噩耗震撼樂壇，他的妹妹親自對外證實，，最終因病況惡化引發意外墜樓身亡，並非外界揣測的自殺事件；由於死因說明與外界想像出現落差，相關消息迅速衝上韓網熱搜第一名，引發高度關注。Jin Denim妹妹對外表示，2025年12月17日傍晚，哥哥因事故離開人世，但是死因並非自殺，而是因病況所引發的意外墜樓事故，並透露哥哥是自2015年起便接受雙相情感障礙、思覺失調相關症狀的治療。Jin Denim妹妹表示：「他自己也很清楚病情，一直持續配合醫院治療與服藥，努力控制病況，但最近症狀急速惡化，已經到了僅靠家人幫助也無法掌控的程度。」妹妹也說哥哥在長期對抗疾病的過程中，透過信仰維繫生活，也努力把愛與信任帶給身邊的人，「但受到病症影響，衝動行為不斷重複，那些都不是出於他的本意，也因此哥哥本人與家人長時間承受了極大的痛苦」。，「是明確因病症導致的事故墜樓。」並補充說：「哥哥生前常說，『我離開的那一天，是前往天堂的快樂日子，所以不要為我難過。』希望大家不要只把哥哥留在悲傷裡，而是透過他留下的音樂與溫暖的回憶，長久記住他。」Jin Denim的長眠地，最終選擇安葬於京畿道安城的Evergreen Korea Party。Jin Denim畢業於中國名門大學復旦大學，2016年起在弘大一帶進行街頭演唱活動，2017年以「씽씽（SingSing）」之名發行EP《내추럴리즘》、《피어나》等作品；2020年起才改用「진데님（Jin Denim）」作為藝名，陸續推出《비너스 오브 더 문》、《페어리테일》等音樂作品。