惟會員是否參加會員大會，係屬會員之自由意志，流會亦非本會所樂見

我是廣告 請繼續往下閱讀

針對近日媒體報導及立法院質詢關注中華民國籃球協會（以下簡稱籃協）會員大會流會、恐影響明年4月改選一事，籃協今（6）日發表正式聲明，強調114年理監事會議皆依法依章程正常運作，並辯駁「」。強調已在運動部輔導下研議具體改善方案，呼籲各界評論應先求證事實，不應抹煞理事會之努力。籃協聲明指出，114年度理事會均依章程規範，分別於2月28日、5月11日、6月29日、9月27日及12月20日共召開5次理監事會議。每次會議前、後皆向運動部完成報備，且理監事出席率極高，針對各項議題均有充分討論與決議，義務奉獻之會議紀錄皆有案可稽，並無外傳怠忽職守之情事。對於外界質疑會員大會因理事長未出席導致3度流會之說法，籃協澄清，114年度已依章程召開會員大會，惟會員參加大會與否係屬個人自由意志，流會亦非協會所樂見。針對大會仍然無法成會之困境，理事會十分遺憾，並於會議中提出臨時動議研議應對辦法，過程均即時向運動部反映。為了徹底解決個人會員人數眾多、導致法定成會人數難以達成之情況，籃協強調，將在運動部的輔導與建議下，參考其他單項體育協會之成功作法，研議推動「個人會員分區代表制」等相關辦法。籃協表示，目前正積極任事，將儘速召開理事會討論審議相關制度，並強化與會員間的溝通，再次召開會員大會以完善法規。籃協呼籲各界報導應以正視聽，避免誤解或誤導，以確保協會運作不被片面資訊抹煞，並順利銜接未來改選工作。