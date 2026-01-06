我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國邊境掃蕩才剛加壓，詐騙集團就被盯上「換地方開機」。泰國警方指出，柬埔寨班提米安夏省馬萊市近期被掌握出現新的詐騙中心，研判是泰柬邊境查緝升級後，犯罪網路為了避開追緝而把據點往內陸轉移；更讓警方憂心的是，這波詐騙潮不只沒降溫，短短一週內泰國通報的詐騙案仍達6369起、財損逾2.2億泰銖（約新台幣1.94億元），未來還可能搭上AI讓騙術更難辨識。根據《曼谷郵報》報導，泰國反網路詐騙中心（ACSC）說明，這處新據點位在靠近泰國沙繳府邊境的區域，距離波貝約50公里，現場仍在施工，但已可看出「園區化」的雛形，兩層樓建築分出辦公與生活區，位置接近馬萊公園一帶。警方並指出，中心內的詐騙「員工」涵蓋泰國、印度與印尼等國籍，而負責管理與指揮者為中國籍人士，顯示跨國詐騙分工仍以多國人力＋特定核心操盤模式運作。泰方把這次「轉移據點」的背後推力，指向近期針對緬甸邊境詐騙熱區的聯手行動。泰國、緬甸與中國去年12月在泰緬邊境湄索展開協調，鎖定KK Park與Shwe Kokko等園區式詐騙基地，強調要以拆除、阻斷通訊與加速遣返等方式，降低詐騙集團在邊境「借殼重生」的空間；泰警研判，當邊境壓力變大，詐騙網路便傾向把機房與宿舍往外挪，避免集中在單一熱點被一鍋端。早在2025年2月，泰柬警方曾在波貝對面地區聯手突襲疑似詐騙中心，救出215名外籍人士，其中包含大量泰國人，也凸顯受害者被誘騙或被迫跨境工作的現象仍普遍存在；而泰國在擴大掃蕩之際，也同步追查金流與核心人物，路透社2025年12月報導就提到泰方曾查扣龐大資產、並對詐騙案發布多張逮捕令，試圖從上游切斷犯罪網路。根據《路透社》報導，國際特赦組織報告指出，柬埔寨境內多處疑似詐騙中心涉及嚴重人權侵害，並批評當局對部分園區未能有效調查與處置；在這樣的背景下，泰國警方如今又鎖定馬萊新據點，也被視為「掃蕩效應外溢」的最新案例。面對詐騙手法加速變形，泰國數位經濟與社會部（DES）已點出2026年需要提高警覺的趨勢，包括帶連結的假簡訊與通訊軟體訊息、AI深偽影音與語音、假加密貨幣投資等，提醒民眾別被「看起來更真」的內容騙過；泰國政府也透過反詐通報機制與1441專線，希望能在受害者第一時間攔截金流、降低損失。泰國警方強調，詐騙園區一旦跨境轉移，單一國家很難獨力解決，接下來會把重點放在情資共享、跨境查緝與追金流並行；而對一般民眾來說，當詐團開始把「AI話術」變成標配，最重要的仍是對陌生連結、投資邀約與要求匯款的訊息保持懷疑，並在察覺異常時盡快通報，才能在詐騙鏈完成收割前把損害壓到最低。