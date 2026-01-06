我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「第17屆運動推手獎」頒獎典禮於1月9日在臺北表演藝術中心球劇場舉行。圖為運動部黃啟煌政務次長。（圖／運動部提供）

第 17 屆「運動推手獎」表揚典禮進入倒數 3 天，運動部今（6）日宣布，典禮將於 1 月 9 日下午 2 時，在臺北表演藝術中心球劇場舉行。今年無論在企業參與度、贊助金額或獎項規模上，皆刷新歷年紀錄，展現臺灣運動產業持續蓬勃發展。本屆推手獎總收件數達 136 件，最終頒出 129 件獎項，其中贊助類 108 件、推展類 21 件，共計 77 個單位獲獎。企業投入運動贊助總金額突破新台幣 59 億元，件數、金額與獲獎規模皆創下歷屆新高，顯示企業投入運動發展已成長期趨勢。今年共有7家企業同時榮獲「贊助類金質獎」、「長期贊助獎」及「推展類金質獎」三項大獎，被視為台灣企業投入體育發展的標竿單位。包含長期支撐國家隊與基層體育發展的中華電信、深耕社會甲組運動體系的台灣電力公司，以及素有「培育國手搖籃」之稱的合作金庫商業銀行與第一商業銀行，再加上長期支持女籃、桌球等項目的國泰人壽、橫跨多元賽事與永續運動的富邦金融控股公司，以及持續培育基層選手的臺灣土地銀行，共同展現企業長期扎根體育、穩定投入資源的關鍵力量。本屆運動推手獎也迎來12家首度獲獎企業，橫跨零售、金融、物流與餐飲等多元產業，顯示運動贊助已不再侷限於傳統領域。其中包含長期冠名支持職業籃球的全家便利商店、結合商場空間推動全民運動的環球購物中心，以及深耕在地、長期投入多項運動賽事的新竹物流；金融領域則有持續扶植偏鄉與基層體育的臺灣期貨交易所與安聯人壽。餐旅與製造業方面，寒舍餐旅、漢來美食、正新橡膠，以及長期投入基層棒球發展的頂新和德文教基金會，也都首度獲得肯定，象徵企業參與體育發展的樣貌正持續擴張。運動部今年特別推出年度形象影片，邀請世界拳擊聯盟年終總決賽金牌得主陳念琴擔任主角，透過選手視角，呈現站上國際舞台背後的辛苦歷程，以及企業與個人長期默默支持的關鍵力量。30 秒預告已釋出，3 分鐘完整版影片將於典禮現場首映。為向所有長期投入運動發展的推手致敬，典禮當天將由 We.R 特技跆拳表演團震撼開場，中場則邀請第 35 屆金曲獎原住民語歌手舞思愛（Usay Kawlu），與其弟、現役味全龍隊球員拿莫．伊漾驚喜合體，透過音樂與職棒精神的跨界對話，為典禮注入溫柔又熱血的情感張力。第 17 屆運動推手獎表揚典禮將透過以下平台全程直播，邀請國人一同線上觀賞：