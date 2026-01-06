我是廣告 請繼續往下閱讀

自稱「台灣人民共產黨」今年元旦之際，在台南新營號召黨員舉行升旗典禮，但卻是升起五星旗並播放中國國歌，疾呼希望背叛民主的台獨份子懸崖勒馬、改過自新，中華民族本是一家人，不要為了利益棄民族百姓於不顧，兩岸同胞應齊心協力共同為中華民族復興，共圓中國夢。對此台南市長黃偉哲今（6）日強調國家的尊嚴不容踐踏，稍早拆除共產黨旗座與相關違法設施，讓網友一面倒留言讚爆。對於自稱台灣人民共產黨元旦之際在台南升起五星旗，強調中華民族本是一家人，高喊「共圓中國夢」。對此黃偉哲今日於臉書強調，「國家的尊嚴不容踐踏！」黃偉哲說，針對一而再再而三挑戰公權力的違法行為，市府稍早已拆除新營「共產黨違建旗座」及相關違法設施。照片曝光也讓網友一面倒留言讚爆。台南市府補充，早在2018年間，新營區即出現以鐵皮搭建、外觀漆成紅色之建物，門口懸掛簡體字匾額「台灣人民共產黨，兩岸一家過好日子」，現場並升掛中國五星旗。經市府查證，該建物未依法申請建築許可，並非合法宗教設施，已涉及違章建築。2019年間，市府依相關規定認定屬違章建築，依法執行第一次強制拆除。2022年，原址違章建物死灰復燃，市府經查仍屬違章建築，再度依法執行第二次強制拆除。市府指出，今年元旦當日，「台灣人民共產黨」於台南新營公共場域舉行所謂升旗典禮，現場播放中國國歌並懸掛五星旗。警方第一時間即到場處理，依法舉牌警告、全程蒐證，並就是否涉及違反《集會遊行法》、《社會秩序維護法》等相關法令，移送相關單位依法研處。此外針對同一地點再度出現違章建物，市府經查確認後，依相關法令執行第三次強制拆除。