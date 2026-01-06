我是廣告 請繼續往下閱讀

表態爭取民進黨高雄市長提名的立委賴瑞隆日前的造勢晚會中表示，自己才是國民黨最怕的人選，更暗酸立法院長韓國瑜「吃碗內看碗外」；對此，粉專政客爽今（6）日狠酸，有網友直接狠酸「賴瑞隆謙虛了，全高雄學生、家長大概都很怕你們家的人」。賴瑞隆兒子被爆在校園霸凌同學，對此，賴瑞隆2度召開記者會，向女童及其父母致歉，並承諾將幫兒子辦理轉學；不料賴瑞隆事後又再發布雙方家長共同聲明，稱已達成共識，似乎想將霸凌定調為衝突事件，被受害學童家屬痛斥，「說的到此為止是道歉，非代表這就不是霸凌，這是賴瑞隆單方面聲明」。賴瑞隆似乎不受爭議影響，在4日的造勢晚會上致詞表示，「我們高雄人心頭要抓乎定（不要動搖），自去年5月以來，每一份民調賴瑞隆都是第一名，賴瑞隆是唯一全部都贏柯志恩的人。所以我才是國民黨最怕的人選！我，賴瑞隆，是真正贏柯志恩的人，你們說對不對！」賴瑞隆也暗諷韓國瑜，「高雄人不是沒給國民黨機會，但是國民黨卻是愛情摩天輪，吃碗內看碗外，讓高雄人很失望」。對此，粉專「政客爽」在臉書發文狠酸，「賴瑞隆謙虛了，全高雄學生、家長大概都很怕你們家的人」；貼文一出，網友們也紛紛留言表示，「國民黨怕不怕你我不知道，但是你兒子同學的家長應該都很怕你們一家人」、「最好小孩都待在高雄就好，不要去其他縣市禍害人，反正高雄很暖，承受得起這樣的霸凌」、「如果他當上高雄市長，他家不是更無法無天」。