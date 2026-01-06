我是廣告 請繼續往下閱讀

▲萬華分局員警會同北市建築管理工程處、台灣自來水公司、台灣電力公司等單位人員於昨（5日）執行斷水、斷電。（圖／翻攝畫面）

位於台北市萬華區內江街、康定路及萬大路的三間養生館，因先前多次遭到警方查獲暗營色情，且抓包女按摩師及男客人進行非法性交易，即便已遭到依法裁罰及移送仍不聽勸。針對心存僥倖不法業者，萬華分局會同北市建築管理工程處、台灣自來水公司、台灣電力公司等於昨（5日）執行斷水斷電，展現決心。據了解，萬華分局員警於昨（5日）14時，會同北市建築管理工程處、台灣自來水公司、台灣電力公司等單位人員，分別前往萬華區內江街、康定路及萬大路上共三間從事非法性交易的養生館執行斷水斷電。由於該間養生會館數度遭到檢舉違法經營色情，且被警方查獲有女按摩師及男客人進行非法性交易，列為「正俗專案」執行對象2年。不過，儘管業者遭到依法裁罰及移送仍無視法規，甚至更換招牌規避，暗中持續經營違法色情交易。經專案人員持續蒐證，分別於去（2025年）9月、10月及12月持搜索票至三處非法色情場所突襲查緝，當場再度查獲非法性交易行為，行為人除依法移送及裁罰外，業者再經報送台北市都市發展局依法裁處罰鍰並停止建築物供水、供電，昨（5日）連續執行3家斷水斷電。對此，萬華分局呼籲，警方將持續落實查緝不法色情場所，絕不允許任何不肖業者以身試法，以維護社會風氣與治安秩序，市府團隊亦將通力合作，精進作法提升查報效率，共同營造市民健康安全的生活環境。