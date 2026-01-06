我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓反貪怒火延燒到軍方敏感神經。曾公開喊話要軍隊「撤回對總統小馬可仕的支持」的退役空軍將領波基茲（Romeo Poquiz），於5日清晨自泰國返抵馬尼拉國際機場後，當場被警方以「煽動叛亂」相關罪名拘捕，幾個小時後繳交保釋金獲暫時自由。此案不只考驗政府打貪決心，也再度挑動菲國對「政治動員」與「煽動犯罪」界線的爭論。菲律賓內政部長雷穆拉（Jonvic Remulla）對外證實，67歲的波基茲是從曼谷度假返國時，在機場遭到菲國警刑事調查與偵查組（CIDG）攔截帶走；代理警察總長納爾塔特斯（Jose Melencio Nartatez Jr.）則表示，警方依據2025年12月5日由奎松市地方法院第77庭簽發的逮捕令執行拘捕。波基茲本人也在社群平台發文，稱自己在航廈被逮並被押往警總部，並以「菲律賓萬歲」等字句表態。代表律師托帕西奧（Ferdinand Topacio）則主張，波基茲的發言重點是討論貪腐可能引爆的政治後果，並非直接煽動叛亂；不過警方說明，此案源於波基茲在2025年11月反貪集會上呼籲武裝部隊「起身反對政府」的言論，且已依程序告知其權利並出示逮捕令。依菲律賓《修訂刑法典》與相關修法規定，「煽動煽亂」（inciting to sedition）可因演說、文字或其他表徵，煽動他人從事構成煽亂的行為而成立，刑度可至更高期的矯正監禁（prision correccional）並科以罰金，上限可達40萬披索（約新台幣22.8萬元）。BusinessMirror報導，法院核定波基茲保釋金為4萬8000披索（約新台幣2.74萬元），法官在其繳納後即簽發釋放令。去年9月21日，馬尼拉爆發大規模反貪示威，半島電視台引述警方說法稱，有3萬3000人聚集在首都重要地標周邊，但部分示威者與警方衝突後，警方逮捕224人、並有至少131名警員受傷；報導也引述菲律賓財政部估算，2023至2025年間，與防洪工程貪腐相關的經濟損失上看1185億披索（約新台幣675億元）。菲律賓近3年用於防洪與減災工程的支出估計達5450億披索（約新台幣3107億元），但國會與政府調查指稱，部分工程品質低劣甚至「根本不存在」，並點名多名政界人士、承包商與工程圈人士涉入收回扣、以不當利益支撐奢華生活；國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro Jr.）與參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）當時曾共同聲明，反對任何暗示軍方違憲介入政治的企圖，強調軍隊必須遵循憲政與指揮體系。布勞納去年10月也曾公開警告，部分退役軍官試圖接觸年輕軍官，意圖推動政變、成立軍政府來「重塑」社會，但軍方核心幕僚已拒絕相關訴求、並強調支持憲法與文人政府不變。軍方此次以「依法行政」定調波基茲遭逮，研判波基茲影響力有限，短期內不致引發更大「寒蟬效應」，但社會仍會關注政府是否把打貪戰場延伸成「對批評者出手」。從街頭抗議、國會聽證到退將被逮，菲律賓這場「防洪工程反貪風暴」正把政治張力推向新高點。接下來，案件是否會擴大偵辦、軍方與政府如何拿捏究責與言論自由的界線，以及預算刪減能否真正堵住工程款「回流」漏洞，都將左右小馬可仕（Ferdinand Marcos）政府能否在打貪與治理之間重新贏回民眾信任。