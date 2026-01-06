我是廣告 請繼續往下閱讀

為什麼美國可以去抓別國總統？

美國指控「毒品恐怖主義」

隱身其中的「暗黑視角」

美軍特種部隊3日突襲委內瑞拉，閃電逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，將其押回美國接受司法審判，並於5日在紐約聯邦法院出庭，但對於美方提出的毒品等4項指控，2人均不認罪。不過，美國真的只是為了反毒嗎？律師王至德點破其中的暗黑視角，直言委內瑞拉本來就是塊香噴噴的肥肉，掌握了馬杜洛，等於掌握了那地底下的黑金。王至德提到，這在國際法上爭議非常大。 一般來說，國家元首享有「豁免權」，別國法院是不能審判的；但美國主張的是「美國國內法（反毒）」加上「普遍管轄權」的概念，認為只要誰把毒品弄到美國，美國就能辦他，管他是平民還是總統。王至德續指，不過很有爭議的是，司法權是國家主權的底線，正常國家哪容得下他國軍隊直接殺進來抓總統？這根本就是戰爭行為！但美國也不是第一次這樣幹了，1989年美軍就曾入侵巴拿馬把當時的強人「諾瑞加」抓回邁阿密坐牢（罪名一樣是販毒）；2003年也攻打伊拉克把海珊從地洞裡挖出來。美國總是有他的「正當理由」，也就是拳頭大就是硬道理。王至德表示，這其實是美國的「精心安排」，一般來說，國家元首有「刑事豁免權」，別國不能隨便抓；但一旦掛上「恐怖主義」和「毒品」的標籤，美國就會啟動國內法，如《愛國者法案》等概念的延伸，主張這威脅到美國國家安全，直接無視其總統身分，這是「刑事豁免權的例外」。王至德談及，還有一點，其實早在2019年，當時的議長胡安·瓜伊多曾經發動政變，而馬上被美國承認是合法政權，也就是對美國來說，馬杜洛其實不是委內瑞拉的總統。「美國真的只是為了反毒嗎？」王至德直言，很多人都知道，事情通常沒那麼單純。其一理由就是「石油真的好香」，委內瑞拉擁有世界級的石油儲量，而且還是OPEC石油輸出國組織的創始國，不過欠缺煉油的資金與技術，因此常把原油拿去跟別國換煉好的油或民生物資，也被稱為躺在金山上的乞丐。王至德指出，委內瑞拉位在美國的旁邊，川普當選後一直喊「美國優先」，與其花大錢從中東運油，不如把這個「後花園」整理一下？掌握了馬杜洛，等於掌握了那地底下的黑金，為了美國利益，委內瑞拉本來就是塊香噴噴的肥肉。王至德認為，其次原因則是「殺雞儆猴」，這是在告訴其他拉美甚至全球，不聽話的領袖：「別以為當了總統就沒事，惹毛我，我也能派兵去把你抓回來受審。」這對伊朗這種還在跟委內瑞拉在那邊「好朋友」的國家，絕對是一個超大的警告。王至德分析，這個事件在法律上，是用「毒品+恐怖主義」來打破主權防護罩；政治上，就是「拳頭大」加上「資源利益」。這就是國際社會的叢林法則，夠現實吧！不過在強國旁邊的處境也實在是很艱難。這在法律上其實很蠻橫，講白了就是拳頭大的說了算，這就是國際政治的現實，法律有的時候在絕對的力量面前，也只能稍微讓步一下，不然還能怎麼辦呢？